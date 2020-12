De Graafschap mist alleen Hamdaoui tegen Jong FC Utrecht

Danny Verbeek keert terug in de selectie van De Graafschap voor de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht. Zaterdagmiddag (14.00 uur) moeten de Superboeren uit Doetinchem winnen om het kalenderjaar nog met een redelijk gevoel af te sluiten. "Dat zou dan inderdaad nog een redelijk gevoel geven", zegt aanvoerder Ralf Seuntjens. "Maar vier keer verloren en twee maal gelijk. Dat is gewoon dramatisch en dat zit me heel erg dwars."

Mo Hamdaoui

De Graafschap kan nog steeds niet beschikken over Mo Hamdaoui die al een aantal weken in de lappenmand zit met een hamstringblessure. Trainer Mike Snoei posteert Seuntjens waarschijnlijk weer in de punt van de aanval geflankeerd door Verbeek op rechts en Daryl van Mieghem op links.

Elmo Lieftink kwam niet helemaal ongeschonden uit het bekerduel van woensdag tegen PSV waar de middenvelder vroegtijdig naar de kan moest worden gehaald. De verwachting is dat Lieftink tegen Jong FC Utrecht gewoon kan spelen. De Graafschap keert weer terug naar het vertrouwde systeem met vier verdedigers. "Zorgen maak ik me niet, maar dit is absoluut een wedstrijd die we moeten winnen", aldus Snoei.

Prangende vraag is wie achter Seuntens gaat spelen zaterdag. Jesse Schuurman zou een optie kunnen zijn, maar ook de terugkeer in het elftal van Johnatan Opoku is mogelijk. Die zat tegen PSV nog op de bank. Hij is terug van een blessure.

Vermoedelijke opstelling: De Boer, Lelieveld, Van Huizen, Van de Pavert, Tutuarima; Dekker, Schuurman, Lieftink; Verbeek, Seuntjens en Van Mieghem