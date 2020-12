Ouders nemen basisschool in Heerde over: 'We gaan zoveel mogelijk zelf doen'

"De gemeenteraad moet in januari natuurlijk nog wel akkoord gaan." Jos Groothedde houdt een kleine slag om de arm. Toch is hij blij dat er nu eindelijk een akkoord is met de wethouder. "Dit heeft lang geduurd, ja. In 1998 zijn de eerste gesprekken al gevoerd, sinds 2006 is openbaar bekend dat we onderhandelen met de gemeente."

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

De ouders van leerlingen van de Horsthoekschool en de gemeente stonden de afgelopen tijd lijnrecht tegenover elkaar. De gemeente wilde het onderhoud van het 140 jaar oude schoolgebouw niet langer betalen, en stelde een verhuizing naar Multifunctioneel Centrum De Heerd voor. Voor de ouders was dat echter geen optie.

In het buitengebied

"Mijn opa heeft hier nog op school gezeten, mijn oom en tante, en mijn zoons ook", vertelt Groothedde. "Ik heb dus een emotionele band met deze school."

Ook Joachim van Piekeren zag niets in een verhuizing naar het centrum van Heerde. "We hebben hier de vrijheid om van alles te organiseren op het plein en rond de school", wijst hij om zich heen. "Juist omdat we in het buitengebied zitten. Dat raak je kwijt als je midden in de bebouwde wereld zit."

Noa, de dochter van Van Piekeren, is al de vierde generatie van haar familie die op deze school zit. "Mijn moeder, de vader van mijn moeder en de oma van mijn moeder zaten hier op school", weet ze. Zelf zit ze nu in groep zes, en ze is blij dat ze haar schooltijd hier af mag maken. "Op zo'n groot gebouw, met twee andere scholen, ken je niet iedereen. Hier ken ik alle leraren en alle leerlingen", legt ze uit.

De school heeft op dit moment zo'n tachtig leerlingen. "Maar ik verwacht dat dat er de komende tijd wel wat meer zullen worden", zegt Van Piekeren. "Nu duidelijk is dat de school, op deze locatie, blijft bestaan, zullen er wel aanmeldingen komen. Maar uiteindelijk kunnen in dit kleine gebouw maximaal 120 leerlingen terecht."

Er staan hier altijd genoeg ouders klaar

Het beheer van een school is niet niks: het gebouw vraagt veel onderhoud. "We zullen zoveel mogelijk zelf doen", legt Groothedde uit. "Maar sommige dingen zullen we ook moeten uitbesteden. Het gaat toch om de veiligheid van de leerlingen, natuurlijk."

Het eerste wat moet gebeuren, is het verwijderen van asbest. "Dat zal een professioneel bedrijf doen", weet Van Piekeren. "Maar als er een schilderklus is bijvoorbeeld, staan hier altijd genoeg ouders klaar. Dat is het voordeel van een kleine school: iedereen voelt zich betrokken."

Op zichzelf aangewezen

Als de gemeenteraad akkoord gaat met de plannen, krijgt de nieuw op te richten beheerstichting 600.000 euro mee, om de asbestverwijdering en andere verbouwingen te bekostigen. Daarna zijn de ouders op zichzelf aangewezen.

Van Piekeren en Groothedde zijn blij met de overeenkomst. "Superblij. Ik gun iedereen de Horsthoekschool", zegt Groothedde. "Erg fijn dat de wethouder dit aandurft, zo'n unieke stap", vult Van Piekeren hem aan.

Ook Noa is blij. "Hier kunnen we tenminste met z'n allen tegelijk naar buiten, omdat er niet veel leerlingen zijn. Dat is gezellig, dus ik ben blij dat dat zo blijft."

