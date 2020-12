Dasa wil niet te veel rusten: 'Daar is de carrière te kort voor'

Vitesse-back Eli Dasa speelt, als hij niet getroffen is door corona, elke wedstrijd bij Vitesse. Hij is namelijk de enige rechtsback in de selectie. De 28-jarige Israëliër weet dat hij daarom extra goed op zijn lichaam moet letten.

Zondag staat Dasa, na twee weken afwezig te zijn geweest door corona, weer gewoon in de basis. "Het is goed om terug te zijn. Gelukkig was corona voor mij niet al te ernstig. Ik verloor alleen mijn reuk en smaak. Maar het was wel raar om thuis de wedstrijden te kijken. Ik begrijp de supporters nu wel wat beter, haha."

Dat het gek is, klopt wel. Dasa lijkt wel een marathonman. Hij speelt elke wedstrijd voor Vitesse en moet ook voor het nationale team komen opdraven. "Maar rusten hoeft niet hoor. Ik wil heel veel spelen en een voetbalcarrière is te kort om te rusten."

'Ik weet wanneer ik moet pieken'

Toch leert Dasa zichzelf aan om goed naar zijn lichaam te luisteren. "Je weet als professional echt wel wanneer je meer moet geven en wanneer je iets rustiger aan kan doen. De wedstrijden zijn altijd het belangrijkste, dus ik wil dan in topvorm zijn. Ik zorg goed voor mijn lichaam en ik slaap en eet goed. Het scheelt ook dat ik nu een wat meer ervaren speler ben. Je leert elk seizoen meer en meer over je lichaam. Je kunt blessures nooit uitsluiten, maar tot nu toe gaat het goed."

Enige rechtsback

De back speelt ook zoveel, omdat hij de enige rechtsachter is in de selectie. "Maar dat maakt mij niet uit hoor. Als ik niet kan spelen, vinden ze altijd wel iemand die de positie opvult. Natuurlijk is het goed om concurrentie te hebben, maar als dat er niet is, maakt dat ook weinig uit. Je moet het dan zelf doen en dat moet je ook gewoon kunnen als prof."