Deze pretparkfanaat schrijft gedichten die voelen alsof je in een achtbaan zit

"Je mag me wel een pretparkfanaat noemen," zegt Waanders. "Ik ging vroeger als kind altijd op vakantie bij Bobbejaanland. We gingen daar nooit naartoe, maar ik zag en ik hoorde het wel altijd en dat had een magische uitwerking op mij." Sindsdien is de stadsdichter gegrepen door pretparken. Zo erg zelfs dat hij plattegronden van pretparken tekent.

"We gingen maar één keer per jaar naar een pretpark , maar ik wilde veel vaker. Daarom ben ik ze zelf gaan ontwerpen. Om toch maar een beetje in een een pretpark te kunnen zijn." En nu heeft Waanders die tekeningen en gedichten samengevoegd in de bundel Parklaan.

Fata Morgana

De gedichtenbundel Parklaan ís een pretpark, aldus Waanders. "Op latere leeftijd ging ik gedichten schrijven en ik merkte dat dat precies dezelfde uitwerking had. Dat je eventjes onderdeel kunt zijn van een andere wereld."

"Ik maak altijd de vergelijking met de Fata Morgana in de Efteling. Dat is een soort sprookje uit duizend en een nacht. Niemand die die attractie uitkomt zegt: ik begrijp die attractie niet. Het is geen verhaal met logisch opeenvolgende scenes. En ook geen personages die steeds terugkomen. Het is even onderdeel zijn van een wereld en dat is wat ik zo heerlijk vind en dat is precies wat een gedicht ook kan doen."

Elk gedicht is een attractie

En zo voelen de gedichten die Waanders voor de bundel schreef alsof je een pretparkattractie bezoekt. Het gedicht dat de achtbaan uitbeeldt moet je dan ook heel snel lezen, aldus de dichter. "Ik dacht, ik moet laten zien dat een gedicht een achtbaan kan zijn, en dat moet je dan ook héél snel lezen he. Elk gedicht is een attractie."

