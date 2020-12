NEC met Barreto tegen TOP Oss, De Wolf voor het eerst op de bank

De middenvelder maakte vorig week zijn rentree in de basis tegen FC Dordrecht, toen trainer Rogier Meijer koos voor een 4-3-3 systeem. En dat beviel goed. "We hebben gekeken naar de wedstrijden daarvoor en hoe we ons spel konden verbeteren. Hij heeft het goed gedaan. Hij maakt goede keuzes aan de bal. Hij kan het spel versnellen en de spelers daarvoor hebben daar ook profijt van. Dus dat is denk ik ook weer een goede optie voor morgen."

Joep van der Sluijs ontbreekt zaterdag vanwege een knieblessure. Ook Kevin Bukusu is niet helemaal fit, mogelijk start Syb van Ottele in de basis. Thomas Beekman en Mathias De Wolf zitten op de bank. De Belg zou dus zijn officiële debuut kunnen maken voor NEC. "Ze hebben allebei de hele week meegetraind en dat gaat hartstikke goed. Het zijn spelers die allebei uit het niets een goal kunnen maken. Bij Mathias is het mooi om te zien hoe gretig hij is, nadat hij er een half jaar uit is geweest."

Rogier Meijer wil nog even scherpte bij NEC Foto: Omroep Gelderland

TOP Oss is de laatste tegenstander voor de korte winterstop. "TOP doet het goed de laatste weken. Een degelijk team, dat al vijf wedstrijden niet meer heeft verloren. Maar het zou zonde zijn als wij in de laatste wedstrijd dat goede gevoel weg laten varen. Nog even scherp blijven, dan kunnen we goed richting de kerstdagen."

Vermoedelijke opstelling: Alblas; Van Rooij, Van Eijden, Bukusu, El Karouani; Vet, Bruijn, Barreto; Tavsan, Janga, Okita.