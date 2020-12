We kopen massaal kerstspullen online: 'Mensen willen toch een gezellig huis'

Dat betekent dus extra drukte bij onder meer online kerstwinkel It's All About Christmas in Groenlo. Drieduizend verschillende kerstartikelen liggen hier in nog véél grotere aantallen opgeslagen. Op bestelling worden die ingepakt voor verzending. Ook naar Duitsland en België, want daar én in eigen land heeft het bedrijf nog eens twaalf kerstwinkels.

Online kerstspullen bestellen bestaat al langer. Maar nu fysiek winkelen niet kan, zijn de bestellingen verdubbeld. "De bestellingen zijn ook veel eerder op gang gekomen", vertelt Isabel van Zelm van de online-kerstwinkel, "Want mensen hebben toch behoefte aan een gezellig huis."

Door die behoefte is het aantal personeelsleden verdriedubbeld. En in shifts wordt er vanaf zes 's ochtends tot twaalf uur 's nachts gewerkt. En zoals elk jaar is er ook nu een trend in kerstsferen. Isabel van Zelm: "De luxe glazen ballen en de kerstfiguren. Van tijgers tot donuts. Mensen houden van een gekke kerst."

Flinke voorraden kerstspullen. Foto: Omroep Gelderland