Het Biljoenbad is één van de duurzaamste zwembaden

Het Biljoenbad dat vorige week officieel is geopend, bevat diverse toepassingen die het zwembad volgens de gemeente bijzonder duurzaam maken. Het zwembad is geheel gasloos opgeleverd door de toepassing van ‘all-electric’ , het is uitstekend geïsoleerd en bevat een dak met bijna 270 zonnepanelen. Daarnaast zijn er diverse circulaire materialen toegepast.

Wethouder Duurzaamheid Dorus Klomberg: “Een zwembad is een energievreter, niet alleen het water moet verwarmd maar ook de binnenruimtes. Een zwembad zo energieneutraal mogelijk opleveren, vergt dus een behoorlijke inspanning. We hebben als gemeente in 2017 extra budget beschikbaar gesteld om er een icoonproject van te kunnen maken met een gemiddelde duurzaamheidscore van minimaal 8.

Uiteindelijk hebben we er een 8,3 van weten te maken. Een mooi rapportcijfer, niet alleen voor de energie en milieuaspecten ook op het gebied van gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Het resultaat is een gebouw dat 20% beter presteert dan vanuit het officiële Bouwbesluit verplicht is en dat is mooi.

De constructie van het gebouw is zodanig dat we over 50 jaar, als het aan vervanging toe is, veel van het gebruikte materiaal kunnen hergebruiken. De waterzuivering gebeurt niet met het milieubelastende chloor maar met zoutelektrolyse en bijna alle energie die we nodig hebben voor het zwembad wordt opgewekt op het dak.

De ontwikkelingen op het gebied van duurzaam bouwen gaan snel, gelukkig maar. Nieuwe technieken zullen het in de toekomst misschien mogelijk maken om een geheel energieneutraal en circulair zwembad te bouwen. Voor nu ben ik bijzonder trots op wat we in Rheden hebben bereikt; één van de duurzaamste zwembaden in Nederland.”