Extra grote testlocatie geopend, uitslag kan binnen twee uur bekend zijn

Het 'Paviljoen Arnhem-Nijmegen' opent vandaag om 09.00 uur voor de eerste testers. Zo'n grote locatie ook wel een 'XL-testlocatie' genoemd, omdat er 4.000 tests per dag afgenomen kunnen worden. Gewone teststraten kunnen zo'n 150 testen per dag afnemen.

Het paviljoen beschikt over 16 teststraten, waar je lopend doorheen gaat. Er wordt gewerkt met antigeen-sneltesten, die ter plekke in een eigen laboratorium worden uitgelezen. De uitslag volgt binnen 1 tot 2 uur na de test: digitaal via DigiD, of telefonisch.

Een afspraak in de XL-locatie kan je op de gebruikelijke manier maken via coronatest.nl of door het landelijke coronanummer 0800-1202 te bellen. Op basis van beschikbaarheid wordt bekeken of je zo'n sneltest kan doen.

Goed bereikbaar

“We wilden graag een teststraat die in de buurt is van grote steden, vandaar Nijmegen en Arnhem”, vertelde GGD-directeur Moniek Pieters eerder. “Dit is een goed aanrijdbare plek voor beide steden en ook voor andere inwoners van Gelderland.”

Defensie hielp bij het opbouwen van het paviljoen en het proefdraaien, maar nu staat er weer eigen GGD-personeel in de teststraten. Het paviljoen blijft in ieder geval een half jaar staan.

