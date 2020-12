Vitesse vol vertrouwen: 'Wij gaan het onverslaanbare Feyenoord kloppen'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Dat Dasa terugkeert is goed nieuws voor Vitesse. Tegen sc Heerenveen en Willem II (beker) stond de 18-jarige Million Manhoef rechtsback. Dat deed hij met wisselend succes. Maar Manhoef is ook geen echte rechtsback. Ondanks dat wist Vitesse wel weer goed voetbal te laten zien. En dat was belangrijk voor trainer Thomas Letsch.

"Tegen PEC Zwolle was het niet goed. Tegen Fortuna Sittard hebben we ook ons niveau niet gehaald. Maar het is normaal in een seizoen dat dat gebeurt. Na de wedstrijden tegen Heerenveen en Willem II heb ik het gevoel dat we helemaal terug zijn."

'Dan kan je beter thuisblijven'

En dat is wel nodig. Want Vitesse speelt zondag tegen nummer drie Feyenoord, dat al een jaar lang niet heeft verloren in de Eredivisie. Is het überhaupt wel mogelijk om ze te verslaan?

"In de competitie lijkt het moeilijk. Het lukt clubs in de Europa League wel. Maar hoe dan ook, Feyenoord zal vertrouwen hebben nu ze al 26 wedstrijden niet hebben verloren. Maar het mag duidelijk zijn dat elke serie een keer eindigt en wij willen diegene zijn die Feyenoord verslaat. Natuurlijk wilden de anderen dat ook, maar wij zijn zelfverzekerd en willen stijgen. Na deze speeldag willen we boven Feyenoord staan", stelt de Duitse trainer.

Ook de terugkerende back Eli Dasa denkt dat het mogelijk is de Rotterdammers op de knieën te krijgen. "Als je denkt dat dat niet kan, kun je beter thuisblijven. Dat is mijn mening."

'Eer om Dick Advocaat te ontmoeten'

De van corona teruggekeerde Israëliër is ervan overtuigd dat Vitesse genoeg kwaliteit heeft om Feyenoord te verslaan. "We hebben laten zien dat we het goed doen tegen topteams. We kunnen dit. Als je iets wil bereiken in de competitie, moet je deze wedstrijden winnen."

Het succes van Feyenoord kan trainer Letsch wel verklaren. "Feyenoord heeft veel kwaliteit en een supertrainer met Dick Advocaat. Hij weet hoe hij voetbal wil spelen. Die combinatie maakt het lastig tegen ze te spelen en maakt hen zo succesvol."

De Duitse trainer kijkt ook wel een beetje op tegen Advocaat, die bij veel teams succes had. "Ik kan natuurlijk nog veel van hem leren. Hij heeft zoveel beleefd en zoveel succes gehad. Ik verheug me er echt op hem te leren kennen en tegen hem te spelen."

Geen Broja

In de wedstrijd tussen Vitesse (nummer 4 van de ranglijst) en Feyenoord (nummer 3) ontbreekt nog wel de Engelse spits Armando Broja. Ook hij heeft last van corona. Als hij in de komende dagen negatief test, is hij ook nog niet fit genoeg om meteen aan te sluiten bij de selectie.

Oussama Darfalou is zijn logische vervanger. Hij zal voorin met Lois Openda starten. De Algerijn scoort de laatste weken de ene na de andere goal en gaf in de bekerwedstrijd tegen Willem II (0-2 winst voor Vitesse) donderdagavond ook weer een assist bij de 0-1.

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Pasveer, Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Tronstad, Tannane, Bero, Wittek; Openda en Darfalou.