Kamerleden willen opheldering over stikstofberekeningen Lelystad Airport

Vijf partijen in de Tweede Kamer stellen vragen over 'incorrecte' stikstofberekeningen van Lelystad Airport. De partijen willen weten of het luchthavenbesluit uit 2015, waardoor uitbreiding van het vliegveld mogelijk werd, wel op de juiste berekeningen is gebaseerd.

Tegen het vliegveld in de polder is al jarenlang verzet, zoals vanuit de Veluwe waarover vliegroutes zijn gepland. Actievoerders vonden in 2017 fouten in de geluidsberekeningen en in december 2019 toonden ze aan dat stikstofberekeningen niet klopten.

De onafhankelijke Commissie voor de Milieueffectrapportage en het RIVM gaf hen afgelopen maart grotendeels gelijk. Diezelfde dag werd de opening van het vliegveld met een jaar uitgesteld naar november 2021. Nu stellen vijf partijen opnieuw vragen over de juistheid van stikstofberekeningen.

Lees ook: Actiegroep krijgt gelijk: stikstofberekening Lelystad Airport klopt niet

Uit stukken die GroenLinks heeft opgevraagd blijkt volgens de partij dat in 2014 fouten zijn gemaakt in stikstofberekeningen. Daardoor viel de stikstofbelasting op de natuur een stuk lager uit. "De minister wil op basis van foute stikstofberekeningen een vliegveld legaliseren", reageert Tweede Kamerlid Suzanne Kröger namens de partij.

De partij weet dat dezelfde 'foute' gegevens ook in latere procedures zijn gebruikt. Met de partijen PvdA, SP, Partij voor de Dieren en SGP stelt ze vragen erover aan minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Daarbij willen ze weten of het luchthavenbesluit uit 2015, waarmee uitbreiding van het vliegveld mogelijk werd, is genomen op basis van 'incorrecte' berekeningen. "De Kamer heeft mogelijk een besluit genomen op basis van foute informatie en dat zou zeer problematisch zijn", zegt het Kamerlid van GroenLinks.

November 2021

Een grote vraag is óf en wanneer het vliegveld open gaat. Eén van de bottlenecks is de stikstofuitstoot. Daarvoor is inmiddels een natuurvergunning aangevraagd bij het ministerie van LNV. Volgens een woordvoerder wordt rond half januari een ontwerpbesluit verwacht. Daartegen kunnen bezwaren worden ingediend. Een definitief besluit wordt rond de zomer verwacht.

In een brief die deze week werd gestuurd aan de Tweede Kamer, liet het ministerie van IenW weten dat de opening van het vliegveld nog steeds op de planning staat voor het vierde kwartaal van 2021. Daarvoor zou in het eerste kwartaal een beslissing worden genomen door de Tweede Kamer en Eerste kamer. De vijf partijen willen van de minister graag weten waar deze planning op is gebaseerd.

Zie ook: dossier Lelystad Airport