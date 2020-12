De Graafschap gaat in gesprek met Klaas-Jan Huntelaar: 'Er is contact'

"Er is contact geweest. Ergens in de komende periode hopen we met elkaar een kop koffie te drinken. Maar het is voorlopig ook niet meer dan dat. We geven hem nu ook even de rust rond de kerstdagen. Het mag alleen duidelijk zijn dat de deuren hier wagenwijd openstaan en dat Klaas-Jan altijd welkom is bij De Graafschap, in welke rol dan ook", aldus Ostendorp." Zelf heeft Huntelaar de deur voor een rentree bij De Graafschap op een kiertje gezet.

De 37-jarige spits, geboren in Voor-Drempt, werd op jonge leeftijd door De Graafschap gescout bij Hummelo en Keppel. Ook speelde de inwoner van Angerlo in de jeugd bij PSV dat hem in 2003 een half seizoen uitleende aan de club uit Doetinchem. Daar bleef het niet bij. De topspits zwierf uit naar grote clubs als Real Madrid, AC Milan en Schalke 04. Nu de ex-international heeft aangekondigd waarschijnlijk een punt achter zijn imposante loopbaan te zetten, zet De Graafschap de deuren vol open.

Schoentjes ophangen

Huntelaar liet dan wel weten waarschijnlijk te stoppen met profvoetbal, trainer Mike Snoei ziet de spits graag terugkeren naar de club waar het voor hem allemaal begon. "Dan maakt hij de cirkel rond. Dat geeft hem denk ik ook een goed gevoel."

"Binnen de Ajax-organisatie heb ik een paar contacten en daar begrijp ik dat hij niet fit is, maar mega fit", gaat Snoei verder. "Hij traint nog alles. Dan is het heel zonde om de schoentjes al op te hangen", zegt Snoei. "Je moet als voetballer alleen voorkomen dat je voor joker staat, maar dat zal bij Huntelaar niet gebeuren."

"Het allerleukste is namelijk om zo lang mogelijk zelf te voetballen. En dan vind ik niet dat hij moet teruggaan naar een club als Heerenveen of ergens anders waar hij het goed heeft gehad. Dan zou je de cirkel rond moeten maken. Dat denk ik dat je daar een uitermate goed gevoel aan overhoudt. Je kunt later altijd nog trainer of begeleider worden. Maar het woord is uiteraard aan Klaas Jan zelf om dit te beslissen", reageert Snoei enthousiast.

Combinatie met Seuntjens

Snoei onthulde dat De Graafschap vorig seizoen al serieus bezig was om de spits te lokken voor een terugkeer naar de Achterhoek. Huntelaar had bij Ajax, net als nu, toen ook een aflopende verbintenis.

"Daar hebben we het over gehad met elkaar en dan mijmer je daarover hoe je dat kunt invullen. Zijn broertje Jelle werkte hier toen ook. Ja, je denkt dan toch stiekem aan de combinatie met Ralf Seuntjens. Twee gelouterde en geraffineerde spitsen en daar zet je dan wat snelheid omheen. Ga dat maar oplossen als tegenstander. Alleen moet je hem dan wel het eredivisie podium bieden en niet de eerste divisie aandoen."

Sponsoren

Seuntjens glimlacht in de perskamer als hij vanuit alle kanten de naam van Huntelaar voorbij hoort komen. "Het is logisch. Als je hem als club zou kunnen halen, moet je dat altijd doen. Het zou heel mooi zijn en ik denk dat de sponsoren van deze club heel ver willen gaan. Die zien het volgens mij wel gebeuren. Zijn status is heel groot en het zou de achterban en de club alleen maar een enorme boost geven."

Gepokt en gemazeld

Snoei: "Dit zijn geen geldkwesties meer neem ik aan. Het is meer een stukje bevrediging waar je het dan in gaat zoeken. Dit is emotie. Ik denk dat Klaas Jan hier heel veel zou losmaken en hoop daarom ook dat hij er serieus over wil nadenken. Als we zouden promoveren, heb je zeker in het eerste jaar dit soort mannen nodig. Gepokt en gemazeld, spelers met ervaring. Hij zou hier natuurlijk enorm goed passen", verwacht Snoei.

"Je hoort her en der dat hij wel wat voor De Graafschap zou willen betekenen. Alleen ik weet niet wat zijn perspectief verder is bij Ajax", vult Seuntjens nog aan. "We zien het wel. Ja, promotie zou dan wel moeten voor ons. Maar dat wil hier iedereen", weet de centrumspits.