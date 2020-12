Teuny (74) brengt elk jaar haar poppenhuizen in kerstsferen

Bekijk de video, de tekst gaat daaronder verder.

Trots gaat Teuny de trap op om haar zes poppenhuizen te laten zien. Voor wie denkt dat poppenhuizen voor kleine kinderen zijn: dat is het zeker niet. "Ik vind het heel relaxed om lekker bezig te zijn. Omdat de dingen in een poppenhuis een heel stuk kleiner zijn, maakt dat het extra interessant", legt ze uit. "Dan is het soms best lastig om iets voor elkaar te krijgen."

De zes poppenhuizen die Teuny heeft zijn allemaal anders. Het meest trots is ze op een huis dat speciaal voor haar gemaakt is. "Ik zag in de krant een advertentie van iemand die zijn poppenhuis te koop aanbood, maar toen ik ging kijken, viel het toch een beetje tegen. 'Wat wil je dan", vroeg hij. Ik vertelde wat ik in gedachten had en hij stelde voor dat voor mij te maken", lacht ze.

In het huis is alles in kerstsfeer gebracht. "Ik verander het interieur met alle seizoenen mee", gaat Teuny verder. Kerst vindt ze wel het leukste seizoen. "Dat is namelijk zo gezellig."

Duitsland

De lockdown raakt Teuny nog niet heel erg. "Ik kan namelijk de hele dag lekker frunniken aan mijn poppenhuizen. Mijn man en ik zijn gelukkig nog gezond, wij vermaken ons echt wel." Het enige dat een beetje vervelend is, is dat Teuny de meest spulletjes voor haar poppenhuizen uit Duitsland haalt. "Ik ben namelijk altijd op zoek naar nieuwe meubeltjes, glaasjes en noem zo maar op. En Duitsland, daar kunnen we nu niet naar toe... Dat is soms nog wel eens frustrerend, maar ach, als dat het is", relativeert ze.