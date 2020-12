Winkels in Doetinchem mogen tot en met Pasen iedere zondag open

Ondernemers in Doetinchem, Gaanderen en Wehl mogen tot en met Pasen iedere zondag hun winkels openen. De gemeenteraad wil de winkeliers, die hard door de coronacrisis worden getroffen, daarmee een extra steuntje in de rug geven.

"We moeten ondernemers helpen daar waar het kan", aldus Marius Weijers van de VVD. Om dit te bewerkstelligen diende hij donderdagavond samen met PvdA, Gemeentebelangen, Lokaal Belang, PvLM en fractie Hubers een motie in. Eerder lieten de Doetinchemse binnenstadondernemers de raad per brief weten graag te zien dat de koopzondagen worden verlengd in 2021.

Vanwege de lockdown die geldt tot en met 19 januari zullen veel winkels voorlopig de deuren nog even gesloten moeten houden. “Dit is een crisis die we nog nooit hebben meegemaakt”, zegt Ans Putman van de PvLM. “Daarom mogen we best flexibel en coulant zijn richting onze ondernemers tot aan Pasen.”

Structurele oplossing

Op dit moment mogen ondernemers in Doetinchem, Wehl en Gaanderen twaalf keer per jaar op zondag hun winkels openen. Een werkgroep vanuit de gemeenteraad kijkt op dit moment naar een structurele oplossing voor de koopzondagen.

Daar stuurt wethouder Maureen Sluiter ook op aan. "Ondernemers willen duidelijkheid en niet elk kwartaal worden geconfronteerd met verschillende regels", zegt Sluiter. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2021 een debat volgt in de gemeenteraad.