Europese erepenning voor Groesbeker Marco Cillessen

Marco Cillessen uit Groesbeek heeft afgelopen week een erepenning in ontvangst mogen nemen van Euregio-voorzitter Thomas Ahls en Euregio-secretaris Sjaak Kamps. Cillessen, die zich inzet voor de ‘Groesbeek Airborne Vrienden’ kreeg deze penning vanwege zijn inspanningen om de vrede en vrijheid verworven na de Tweede Wereldoorlog samen met mensen aan beide kanten van de Nederlands-Duitse grens te herdenken. Dit gezamenlijk herdenken is niet vanzelfsprekend volgens Ahls.

“Het zijn mensen zoals Marco Cillessen, die hierbij de doorslag hebben gegeven, door de hand ook uit te steken naar de buren van over de grens. Zowel het uitsteken van die hand als het aannemen van die hand was niet eenvoudig,” zo verklaart Ahls de keuze voor Cillessen. De Groesbeker zet zich al sinds 1986 in voor de ‘Groesbeek Airborne Vrienden’.

Heel bijzonder zijn de inspanningen die hij heeft verricht om te achterhalen, wie de twee geallieerde soldaten waren, die in Kranenburg tijdens Market Garden waren geëxecuteerd. Mede dankzij Marco Cillessen hebben zij weer een naam en worden zij jaarlijks in Kranenburg, vaak in het bijzijn van hun nabestaanden herdacht. Dit voorbeeld is kenmerkend voor de energie en betrokkenheid waarmee Marco Cillessen zich voor deze belangrijke periode uit onze gezamenlijke geschiedenis inzet.

Ook waardering voor Groesbeek Airborne Vrienden

Marco Cillessen reageerde zeer verheugd en gaf aan dat hij de erepenning niet alleen als persoonlijke waardering ziet, maar ook voor het werk van alle Groesbeek Airborne Vrienden. Ideeën zijn er nog steeds voldoende, zo laat hij weten: “We zijn druk op zoek naar manieren om ook in corona-tijden toch mensen bij ons werk te blijven betrekken en ook de jeugd willen wij meer bij de herdenkingen betrekken, dus daar komen zeker nog nieuwe initiatieven. Het blijft belangrijk, dat wij hier in de grensregio, in Europa stilstaan bij de Tweede Wereldoorlog, maar ook bij de lange periode van vrede en de overeenkomsten die ons binden”.

Coronamaatregelen

Normaal gesproken vindt deze uitreiking plaats tijdens de traditionele Eindejaarsbijeenkomst van de Euregio Rijn-Waal, die door ruim 250 vertegenwoordigers van Nederlandse en Duitse gemeenten, de provincies, de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen en projectpartners bijgewoond wordt. Helaas kon de bijeenkomst dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet plaatsvinden en dus werd Marco Cillessen thuis in Groesbeek met een bezoek verrast.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met de omroepen Antenne Niederrhein en REGIO8.