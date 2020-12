School blij alle kinderen vanaf 4 januari te verwelkomen

Basisschool voor speciaal onderwijs De Vlinderboom in Bemmel en Elst wil haar deuren openen op 4 januari. Zo blijkt uit een brief, gericht aan de ouders. Het argument waar de school zich op beroept is de noodopvang voor kwetsbare kinderen. Dat het bijna onmogelijk is voor het team van de school om "én online les te geven én de noodopvang goed te organiseren" is een andere reden die wordt genoemd in de brief.

De school schaart al haar leerlingen onder de noemer ‘kwetsbaar’. Zij zitten namelijk niet voor niets op het speciaal basisonderwijs, zo legt de school uit. In een bericht van 14 december jongstleden op de site van de Rijksoverheid staat het volgende “Net als tijdens de lockdown dit voorjaar is er daarom noodopvang geregeld voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen en voor kwetsbare kinderen.” De school heeft dan ook overlegd met de gemeente en vervoersmaatschappijen om dit te realiseren.

“We hopen dat we de kinderen op 04-01-2021 weer op school zien. Wij kunnen echter niet voorzien of er nog strengere maatregelen afgekondigd gaan worden. Dan zullen we u opnieuw informeren. Uiteraard wensen we u, nogmaals, fijne feestdagen en een gezond 2021!” zo sluit de brief af.