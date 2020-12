Speciale kerstboodschap voor Nijmegenaren: 'Er is licht aan het einde van de tunnel'

"Het eind van een heel bijzonder jaar is in zicht. Een jaar waarin we door het coronavirus ons leven enorm hebben moeten aanpassen", steekt Bruls van wal. Hij zegt te denken aan alle Nijmegenaren die dit jaar ziek zijn geworden en aan de mensen die overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting of iemand verloren die hen dierbaar was.

Ondernemers en eenzame mensen

De burgemeester noemt ook de ondernemers die zwaar te lijden hebben gehad onder winkelsluiting of met een faillissement te maken hebben gehad. "Ik denk aan diegenen die hun zaken hebben moeten bijstellen, geen geld kunnen verdienen. Ik denk aan al die jongeren en ouderen die thuis vaak alleen zijn, zich eenzaam zijn gaan voelen. En ik denk aan ons allemal, omdat we natuurlijk snakken naar het licht aan het einde van de tunnel."

Dat Nederland sinds deze week in een harde lockdown verkeert, is moeilijk, weet de Nijmeegse burgemeester. "Toch ben ik ervan overtuigd dat dat licht aan het einde van de tunnel, passend bij het feest van het licht, passend bij Kerstmis, er zal komen. Het vaccin is aangekondigd en zal hopelijk vanaf januari ook gebruikt kunnen worden in ons land. En ik ben ervan overtuigd dat we komend jaar betere tijden zullen gaan meemaken."

'Houd elkaar vast'

Bruls sluit zijn boodschap af met kerstwensen voor alle inwoners en een mooie jaarwisseling. "Houd elkaar vast, blijf op elkaar letten en onthoud dat. Aan elke tunnel verschijnt uiteindelijk het licht."

