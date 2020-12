Muziek van Normaal daalt in de Top 2000, Suzan & Freek doen het goed

Vier nummers van de band Normaal dalen hard in de nieuwe editie van de Top 2000 van Radio 2. Tegenover de daling van de boerenrockers, nog altijd de best scorende Achterhoekse act in de lijst, staat een opmars van het duo Suzan & Freek.

Het nummer 'Deurdonderen' is met een 188e plek het hoogst genoteerde Achterhoekse nummer in de hitlijst. Vorig jaar stond Normaal nog met drie nummers in de top honderd van de Top 2000. Hoewel de band met vijf nummers prima vertegenwoordigd is in de lijst, dalen vier van de vijf (Deurdonderen, De Boer Dat Is De Keerl, Oerend Hard en Alie) met meer dan honderd plaatsen. Tegenover de dalingen staat ook een nieuwkomer van Normaal. Het nummer 'Ik bun moar een eenvoudige boerenlul' komt nieuw binnen op nummer 742.



Suzan & Freek kunnen met trots kijken naar hun opmars in de Top 2000. Het nummer 'Als Het Avond Is' stijgt met zestien plaatsen naar 262 en is daarmee hun hoogst genoteerde single. De song 'Blauwe Maandag' stijgt maar liefst 949 plaatsen naar nummer 493.

Vorig jaar debuteerden Suzan & Freek in de Top 2000.