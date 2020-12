Heel kleine kans op witte kerst: 'Het wordt wel kouder'

De kans dat het sneeuwt is en blijft klein. Foto: Egor Kamelev via Pexels

Na een jaar met ups en downs zullen veel mensen stiekem hopen dat het met kerst sneeuwt. Het idyllische plaatje van een laag sneeuw tijdens de feestdagen geeft een feestelijk gevoel, in tijden dat er weinig mag en kan. De vooruitzichten op een witte kerst waren echter al miniem en nog steeds is de kans klein, zegt Wouter van Bernebeek van Weerplaza.

In de loop van volgende week gaat de temperatuur geleidelijk aan dalen, tot zo'n 4 à 5 graden overdag in de laatste dagen voor kerst. 's Nachts kan het dan een graad vriezen, verwacht Weerplaza. Ook komt er wat neerslag bij, die na het weekend te zien is op de radar.

Betekent die neerslag, in samenhang met de dalende temperaturen, misschien dat we dan tóch een witte kerst krijgen? Wouter van Bernebeek van Weerplaza is voorzichtig. "Een witte kerst is het pas als er twee dagen, op beide kerstdagen, een gesloten sneeuwdek ligt", legt hij uit. "En dat is vrijwel kansloos."

Die ene winterse bui die kort voor kerst kan vallen, bevat wellicht wat sneeuw of natte sneeuw. "Dan zal het voor veel mensen toch wel als een enigszins witte kerst aanvoelen. Niet te lang wachten met kijken, dat is tegenwoordig al sneeuw in Nederland", lacht Van Bernebeek. "Eén seconde wit."

