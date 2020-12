Smeekbede tegen DocksNLD zonder succes

“Als er één moment is om de stekker uit het hele plan te trekken is het nu”, aldus Braam tijdens de beeldvormende raadsvergadering over de uitbreidingsplannen voor bedrijventerrein DocksNLD in noordelijke richting. “Het is toch vreemd dat je een besluit neemt als raad voor een bepaalde plek en het college kiest dan zomaar even een andere plek. Met als enige argument dat het in het voorstel van de regio staat.” Met haar smeekbede vond ze gedeeltelijk gehoor bij de Montferlandse coalitiepartijen, die vooral de keuze om in noordelijke richting uit te breiden in twijfel trokken. Zij dragen wethouder Walter Gerritsen door middel van een motie op om bij de provincie Gelderland en de regio Arnhem-Nijmegen nogmaals te betogen dat zij de voorkeur blijven geven aan de oorspronkelijke uitbreidingsplannen in oostelijke richting.



Hoewel de oppositiepartijen niet tegen gesprekken met de provincie en de regio Arnhem-Nijmegen zijn, steunen zij de motie niet. Els Rutting, fractievoorzitter van de PvdA, verwacht dat een gesprek weinig nut heeft: “Ik wil de wethouder niet opofferen voor een gesprek, waarvan het resultaat op voorhand al duidelijk is.” Henk Groote, fractievoorzitter van Lijst Groot Montferland, betitelt de motie als een actie voor de bühne. Volgens fractievoorzitter Freddy van Dijken, van coalitiepartij D66, is een gesprek echter noodzakelijk, om te pogen alsnog in oostelijke richting te mogen bouwen: “Wij zijn met z’n allen niet blij met een keuze die niet door ons is gemaakt.”