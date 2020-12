Vitesse-aanvaller Buitink was echt toe aan een doelpunt

"Ja, het moest er een keer van komen. Want iedereen ziet dat je als spits niet scoort", erkent de aanvaller uit Nijkerkerveen. "Hoe weinig ik ook speel, toch lekker dat ik deze maak. Ik viel best lekker in, lekker aan de bal en prima dat de bal er dan invalt."

Laatste zestien

Buitink vond dat Vitesse het uitstekend deed in Tilburg. "Dit is gewoon een lastige pot, dus dan is het mooi dat we die dan pakken. We zitten nu al bij de laatste zestien, want het is een raar jaar natuurlijk. De beker is de snelste weg naar Europa, daar gaan we zeker voor."

Achterin hield Vitesse de nul, ondanks de extreem aanvallende tactiek. Want in defensie speelde Vitesse één-op-één. "Ja, ik vind dat wel mooi", zegt verdediger Jacob Rasmussen. "We hebben het vanavond goed opgelost. En het geeft ons de kans om echt op de aanval te spelen, dat betaalt zich echt uit. Als verdediger zie ik dat we met veel plezier zo spelen en daarom offer ik mijn lichaam graag op voor de andere spelers", lacht de Deen.

Jacob Rasmussen speelde een sterke wedstrijd Foto: ANP

Rasmussen voorkwam ook een doelpunt bij de enige serieuze kans van Willem II. "Dat was even gevaarlijk, want toen de voorzet kwam, was ik er zeker van dat mijn tegenstander vlakbij mij was. Dus ik wist dat ik even de tijd had en kon de bal van de lijn wegwerken."

Kevin Diks

Bekersucces was nog niet weggelegd voor de Deense verdediger. "Ik heb het in het verleden altijd heel slecht gedaan in de beker. Misschien is dit jaar een mooie kans om dat veranderen. Ik weet dat Vitesse de beker in 2017 heeft gewonnen. Ik speelde in Italië samen met Kevin Diks, die heeft mij verteld dat het een ongelooflijke ervaring was. Volgend jaar vertel ik Kevin graag over onze successen, dat hoop ik tenminste."

Thomas Buitink geeft tekst en uitleg Foto: Omroep Gelderland

Buitink herinnert zich de bekerwinst ook nog heel goed. "Ja, ik zat toen nog in Jong Vitesse. Ik vond het top dat Vitesse de beker won. Dat was de eerste prijs in de clubgeschiedenis. Dus dat was heel mooi. Ik hoop dat we de beker dit jaar nog een keer kunnen winnen."