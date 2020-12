Wethouder overleeft motie van afkeuring, tunnel onder spoorwegovergang in Winterswijk

De spoorwegovergang op de Greversweg in Winterswijk krijgt een tunnel voor wandelaars en fietsers. Winterswijk draagt 3 ton bij, wethouder Tineke Zomer overleefde een motie van afkeuring.

De spoorwegovergang zou aanvankelijk op last van ProRail onttrokken worden aan de openbaarheid, oftewel afgesloten worden. De Greversweg in de buurtschap Woold in Winterswijk maakt echter deel uit van een wandelroute en de omleiding over een industrieterrein zou niet veilig zijn voor de wandelaars. Daar kwam het dubbelspoor tussen Doetinchem en Wehl overheen en dat veranderde alles.

Wethouder Zomer kon een deal sluiten met provincie en spoorwegbeheerder ProRail; een tunnel onder de overgang op de Greversweg voor maximaal 1,2 miljoen euro, met een bijdrage van 3 ton van Winterswijk. Met als voorwaarde: een besluit in december, want in januari zou het proces voor de aanleg van de tunnel worden opgestart.

'Wethouder voor de coalitie'

De buurt werd ingelicht en de coalitiepartijen ook, maar de oppositie dacht nog altijd te gaan beslissen over afsluiting van de overgang. Totdat de partijen in de oppositie - CDA, Voor Winterswijk en D66 - van omwonenden hoorden dat er een tunnel zou komen. Met medeweten van de coalitie. "Dit is een wethouder voor de coalitie, niet voor de raad", stelde CDA-raadslid Wim Elferdink.

Zomer hield aanvankelijk voet bij stuk, deze deal kon ze niet laten lopen vanuit financieel oogpunt, want anders zou Winterswijk bij de aanleg van een tunnel dubbel zo duur uit zijn. Maar een tunnel was niet aan de orde, riposteerde de oppositie. Waarom zo'n dure tunnel voor 'acht wandelaars per dag?, zo klonk het.

Uiteindelijk ging Zomer door het stof en bood ze haar excuses aan voor de handelwijze, waarmee D66 genoegen nam. CDA en Voor Winterswijk kwamen nog met een motie van afkeuring, maar die haalde het niet, waarna de raad akkoord ging met de bijdrage van 3 ton voor voor tunnel onder de spoorwegovergang op de Greversweg.