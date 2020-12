Een Van der Valk-hotel in Doetinchem, politiek ziet het zitten

Een overgrote meerderheid van de gemeenteraad van Doetinchem ziet een Van der Valk hotel graag komen naar Doetinchem. Volgens veel partijen in de raad kan het hotel een grote impuls geven aan de toeristische en recreatieve sector in de Achterhoek.

"Een Van der Valk-hotel past prima in de ambitie van Doetinchem om te groeien als centrumgemeente", zegt Rob Veenes van het CDA. "Ook het bedrijfsleven profiteert", zegt Patrick Moors van Gemeentebelangen. "Werknemers die in de Achterhoek moeten zijn worden nu vaak in het Van der Valk-hotel in Duiven ondergebracht."

Wel vinden D66, GroenLinks en Lokaal Belang Doetinchem dat er goed moet worden gekeken naar de landschappelijke inpassing van het hotel. "In goed overleg met buurtbewoners, zodat de hinder wordt beperkt", zegt Henri-George Moize de Chateleux van Lokaal Belang. Wethouder Ingrid Lambregts geeft aan dat de buurt in een open overleg hierin wordt meegenomen.

'Hotel wordt er doorgedrukt'

Alleen de SP en de fractie Hubers hadden bezwaren tegen een Van der Valk-hotel aan de Europaweg. "Het lijkt wel of deze uitkomst er doorgedrukt moet worden", aldus Hans Boerwinkel van de SP. Hij wees tijdens het debat opnieuw op de WOB-documenten, waaruit volgens de SP geconcludeerd kan worden dat er bewust op deze locatie is aangestuurd. De wethouder wijst dit van de hand. "We zijn zeker niet over één nacht ijs gegaan", aldus Lambregts.

Enkele buurtbewoners en hoteliers lieten eerder weten zich zorgen te maken over de komst van een Van der Valk-hotel en een gang naar de rechter te overwegen.

