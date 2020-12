Gemeentebelang ziet kansen voor Sportpark Hulshorst

Door de aankoop van een stuk grond naast de manege en de voetbalvereniging heeft de gemeente de mogelijkheid om het sportpark sterk te verbeteren. Met de ruimte kan bijvoorbeeld een goede locatie voor de ijsbaan en een extra voetbalveld gerealiseerd worden. Ook de situatie rondom leefbaarheid en de parkeervoorzieningen krijgen een upgrade. Na de aankoop zal een plan gemaakt moeten worden welke zaken exact gerealiseerd kunnen worden.

IJsbaan, skeelerbaan

De ijsvereniging Hulshorst heeft ruim 500 leden die op een terrein zitten waar de mogelijkheden richting de toekomst beperkt zijn. Zoals Gemeentebelang al in hun verkiezingsprogramma heeft aangegeven is een skeelerbaan die ook als ijsbaan dienst kan doen de mooiste oplossing voor deze vereniging.

Op dit moment is er een unieke kans om onverwachts grond te kunnen aankopen waar verschillende positieve ontwikkelingen bij elkaar komen. Raadslid Corrie Jansen : ”Een skeelerbaan zal er misschien niet meteen kunnen komen beseffen wij maar met deze locatie en de inzet van inwoners van Hulshorst weten wij dat er veel mogelijk is als we naar de voetbalvereniging en de manege kijken”. In de toekomst zal moeten blijken of er een mogelijkheid is dat er een definitieve baan aangelegd kan worden. Jansen:” ook de vanuit de contacten met de ijsvereniging weten wij dat dit voor de levensvatbaarheid van de vereniging dat fantastisch zou zijn. In onze regio hebben wij niet zo’n baan.”

Leefbaarheid

Het parkeren bij het sportpark lukt niet op eigen terrein en langs de Brandsweg is niet de veiligste oplossing. Nu er grond aanliggend aan het sportpark gekocht kan worden is er ook meer mogelijkheid om het sportpark op te waarderen en het parkeren in goede banen te leiden. Misschien is een hardloop rondje mogelijk of een trimbaan waar in Hulshorst om gevraagd is.

Raadslid Ans Pluim zegt hier het volgende over : "Ik woon zelf in het kleine dorp Vierhouten en weet hoe belangrijk goede voorzieningen in een dorp zijn, daarom pakken wij vanuit Gemeentebelang ook graag de kansen aan die zich voordoen om de leefbaarheid te verhogen."

Financiën

Gemeentebelang beseft dat de kans uniek en onverwacht is en vindt het te verantwoorden dat er gemeenschapsgeld mee is gemoeid. De grond is vaak maar eenmaal te koop en Gemeentebelang weet heel goed dat elke euro telt, maar het (toekomstig) maatschappelijk rendement telt zwaarder en de lokale partij ziet de ontwikkelingen in Hulshorst dan ook met veel vertrouwen tegemoet.