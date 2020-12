De schop gaat de grond in; Nunspeet bouwt een nieuwbouwwijk

De gemeenteraad van Nunspeet heeft donderdagavond ingestemd met de bouw van een nieuwe wijk in Nunspeet. Het gaat om de bouw van 500 tot 600 woningen. Het besluit hing al in de lucht, maar de plannen liggen gevoelig in de buurt. Omwonenden zijn faliekant tegen.

Volgens de laatste onderzoeken is er op dit moment een tekort aan bijna 900 woningen. De bouw bij 't Hul Noord zou dat woningtekort wat in kunnen dammen.

Laatste grote uitbreiding

Jeroen Snaterse van Liberaal Nunspeet daarover: "Het draait allemaal om de ongebreidelde bevolkingsgroei in Nederland. In 2063 is de voorspelling dat we 20 miljoen inwoners hebben in Nederland. Dat zal overal zijn weerslag op hebben." Maar de gemeente heeft een wettelijke plicht om te voorzien in woningen. Dat ziet ook Snaterse: "Al hoewel het mij aan het hart gaat, zal ik toch instemmen. Maar laat dit dat de laatste grote uitbreiding van Nunspeet zijn."

Maar dat betwijfelt Koos Meijer van het CDA. "Eerst werd gezegd dat De Bunte de laatste grote uitbreiding zou zijn, toen zou Molenbeek de laatste nieuwbouwlocatie zijn", zegt Meijer. "Nu wordt er toch gebouwd op 't Hul-Noord. De druk om huizen te bouwen is groter en groter geworden." En daar zal het volgens Meijer niet bij blijven. "Wij denken dat over 5 à 10 jaar weer een wijk uitgerold gaat worden."

Bouwen, bouwen, bouwen

Volgens Corrie Jansen van Gemeentebelang moeten er de komende tijd tienduizenden woningen worden gebouwd op de Noord-Veluwe. Daarom ziet ze de nieuwbouwwijk als een kans: "Bouwen, bouwen, bouwen. Dat hebben we altijd geroepen." Al ziet ze ook dat omwonenden kritisch zijn. Die moeten volgens Jansen dan ook betrokken worden bij de planvorming. Dit gevoel wordt gedeeld door Marcel Van Klompenburg van de SGP. "Maar", zo zegt hij, "de woningen zijn nodig voor verschillende doelgroepen."

Tegen

De partij die uitgesproken tegen is PvdA/Groenlinks. Fractievoorzitter André Timmerman legt uit: "We begrijpen de behoefte aan woningen. Maar er moet eerst duidelijkheid komen over de flora en fauna die verdwijnt in dit gebied. 't Hul-Noord zoals het nu is, verdwijnt. En daarmee is er weer een stukje natuur weg."

Maar met de enige tegenstem weet de PvdA/GroenLinks de plannen niet tegen te houden. De plannen zullen ter inzage worden gelegd en belanghebbenden kunnen hier vanaf 23 december bezwaar tegen maken.