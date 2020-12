Was het een kerstkado voor Georgine en Louis in 1942? Wie weet er meer over dit doosje met foto's?

Wie zijn Georgine en Louis op deze foto's? De foto's zitten in een zilveren doosje (op pasfotoformaat) met de inscriptie: 'zalig kerstmis, 25-12-42' en 'u is heden de heiland geboren, namelijk christus, de heere.'

Foto: Erfgoedcentrum Rozet

Het doosje werd een paar jaar geleden gevonden door Cora Smit. Ze weet niet meer precies wanneer en waar ze het aan trof. Waarschijnlijk op één van haar wandelingen, misschien in Sonsbeek. In ieder geval wel in Arnhem. Ze weet nog wel dat het echt zichtbaar op straat lag, dus niet ergens in de struiken ofzo.

In april 2020 kwam de vraag bij Rozet terecht. Tot op heden hebben we geen informatie kunnen vinden en dus roepen we de hulp in van Gelderland helpt.

Foto: Erfgoedcentrum Rozet

Hulp bij onderzoek

Het erfgoedcentrum biedt ondersteuning bij onderzoek naar familiegeschiedenis in ons familieloket



Op dit moment is het familieloket niet fysiek te bezoeken ivm corona. Wel kan er gemaild worden naar familieloket@rozet.nl - specialisten nemen dan contact met je op en proberen je online verder te helpen bij je onderzoek.

We hopen natuurlijk dat we deze service snel weer in het erfgoedcentrum kunnen bieden!

Op de vraag wie Georgine en Louis op de foto's zijn hebben we nog geen antwoord. Wellicht weet u meer? Reageer dan hieronder.