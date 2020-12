Doetinchem verbiedt carbidschieten, in Bronckhorst mag het wel

"Carbidschieten is een mooie en waardevolle traditie in de Achterhoek, maar wij vrezen dat mensen zonder ervaring carbid gaan schieten", zegt Henri-George Moize de Chateleux van Lokaal Belang Doetinchem.

"Bij veel mensen draait het toch om de gemoedelijkheid en het samenkomen, maar dat kan dit jaar gewoonweg niet", zegt Jeroen Berends van het CDA. "Een feestje bouwen met twee personen valt niet mee", constateert Ans Putman van de Partij voor Lokaal Maatwerk.

Burgemeester Mark Boumans is blij met het verbod, want hij heeft hier ook al voor gepleit binnen de VNOG.

Alleen de fractie Hubers wil geen verbod op het carbidschieten in de gemeente Doetinchem. "Ik denk dat het voor veel mensen een uitlaatklep kan zijn en het is niet te vergelijken met de gevaren van illegaal vuurwerk", aldus Hubers.

Wel in Bronckhorst

Even verderop, in de gemeente Bronckhorst, mag carbidschieten wel als mensen dit vooraf melden bij de gemeente. Al 45 mensen deden dat, meldt burgemeester Marianne Besselink.

"Wij willen graag stilstaan bij de boa's die op oudjaarsdag de ondankbare taak hebben te moeten handhaven", zegt Jan Engels van D66. "Want twee mensen bij één melkbus dat is niet de traditie die hoort. Voor de handhavers is het heel erg ongemakkelijk om juist op die dag te moeten handhaven. De traditie is belangrijk en waardevol en we hopen dat het goed gaat."

'Jaartje overslaan is niet erg'

Bronckhorst gaat contact opnemen met de 45 mensen carbid willen schieten. Zo hoopt de gemeente alles in goede banen te leiden. Burgemeester Besselink voegt eraan toe: "Het zou helemaal niet gek zijn als mensen denken 'we slaan het maar een jaartje over', nu ze maar met twee mensen carbid mogen schieten."

De Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) liet eerder al weten het carbid schieten dit jaar af te raden, maar wil het niet verbieden. Gemeenten mogen nu zelf bepalen of het wel of niet mag.

Zie ook: Geen verbod op carbidschieten, maar het wordt wel afgeraden