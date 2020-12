Carbidschieten in de Bommelerwaard mag met oud en nieuw, maar ook in het donker?

De gemeente Zaltbommel heeft besloten dat carbidschieten deze jaarwisseling mag, mits inwoners hun plannen uiterlijk zeven dagen van tevoren melden bij burgemeester Pieter van Maaren. Het enige punt van discussie in de raad: mag carbidschieten ook in het donker?

In de regels van de gemeente staat namelijk dat carbidschieten ook 's nachts mag, tot 02:00 uur op 1 januari. Is dat dit jaar dan ook toegestaan? Dat willen de raadsleden niet. Van de gemeenteraad krijgt de burgemeester dan ook de mogelijkheid om de tijden dit jaar aan te passen. Zo mag dit jaar alleen van 10:00 tot 18:00, op 31 december, geschoten worden met carbid.

In welk weiland?

Op die manier wil de raad carbidschieten dit jaar op kleine schaal mogelijk maken. Verder gelden dezelfde regels als andere jaren. Ook in buurgemeente Maasdriel mogen kleine groepjes op afstand carbidschieten. In beiden gemeenten is het schieten van carbid al jaren een traditie.

Wel wil Van Maaren dus precies weten waar mensen samenkomen. Volgens de burgemeester niet alleen om de controle te houden en mensen te wijzen op de regels, maar ook om hulpdiensten in te lichten. Zodat die ''niet hoeven te zoeken in welk weiland ze moeten zijn.'' De burgemeester gebruikt de gelegenheid om te benoemen dat hij in gesprek is met de Veiligheidsregio over de aanrijtijden van ambulances. Die dikwijls te laat zijn in de dorpen van zijn gemeente.

Toch een luidruchtige jaarwisseling

Ook gaat de gemeente Zaltbommel kerkraden vragen hun klokken tijdens oud en nieuw om middernacht te luiden. Op die manier zal ondanks het verbod op vuurwerk toch een 'verwarmend geluid' te horen zijn. De burgemeester zei al toe ''die prachtige klokken'' van de Sint-Maartenskerk om middernacht te luiden.