Met de auto naar de bedrijfskerstborrel in Brummen

"Wij zijn op dit concept gekomen omdat wij in oktober al inzagen dat er geen live kerstborrels mogelijk zouden zijn", zegt Anja Klompenhouwer van de Brockhorst Hoeve. Medewerkers van bedrijven die een kerstborrel in de drive throughgeboekt hebben, komen eerst langs een kerstman die hen in het concept wegwijs maakt. Rijdend langs verschillende stalletjes krijgen ze drinken en eten uitgereikt. Er worden ook vrolijke kerstmutsen uitgereikt. Zelfs hele kerstbomen verdwijnen in de kofferbak. Naar verwachting gaan de komende dagen een kleine 400 werknemers met hun auto's door de drive through.

Kerstmuziek op de radio

"Het is een kerstborrel die je toch veilig kunt houden, waarbij je in de auto blijft zitten." Na de drive through komen de automobilisten op een winter wonderland terrein. Hier wordt door een dj hun favoriete kerstmuziek gedraaid. Buiten de auto's is die muziek bijna niet te horen. De automobilisten moeten hun autoradio aanzetten. Op een speciale frequentie is de muziek te horen.

