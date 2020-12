Burgemeester Scherpenzeel stapt op door getouwtrek rond fusie

In een uitgebreide rede, die De Vries voorleest in de digitale vergadering legt hij de raadsleden uit waarom de situatie in Scherpenzeel voor hem onwerkbaar is.

Ziek thuis

Sinds september zat burgemeester Harry de Vries ziek thuis. Na een teambuildingdag met de wethouders hebben zij het vertrouwen in hem opgezegd. Volgens de wethouder sprak De Vries achter hun rug met de Commissaris van de Koning en de minister. Voor hen was de situatie daardoor niet meer werkbaar.

De Vries zegt in zijn afscheidsrede die hij voorleest aan de gemeenteraad dat hij inderdaad tot tweemaal toe contact zocht, omdat dat zijn taak was, maar dat hij de wethouders daarover geïnformeerd heeft. "Vergeven kan ik wel, maar waarheid, eerlijkheid en wederzijds respect zijn cruciaal voor mij." Volgens De Vries was het opzeggen in het vertrouwen een vooropgezet plan van de wethouders 'dat in de vakantietijd is voorbereid.' Hij voelt zich dan ook buitengewoon oneerlijk en onrechtvaardig behandeld door de wethouders.

"Geen opdracht vanuit de provincie"

"Ik werd gezien als tegenstander, terwijl ik juist in een team wil samenwerken. De sfeer in het college was zij tegen mij en daar leen ik mij niet voor. U kent de voorbeelden."

Zo vermoeden veel Scherpenzelers dat De Vries een opdracht kreeg toen hij de baan in de gemeente aannam: herindelen. Dat ontkent hij: "Ik heb van de toenmalige Commisaris van de Koning geen opdracht gehad die moest leiden tot herindeling. Wel hadden de gemeenteraad en ik een gezamenlijke opdracht: om de opgestelde toekomstvisie uit te dragen. Die opdracht heb ik zo goed mogelijk geprobeerd te faciliteren en begeleiden.

"Niet op de winkel passen"

Onderzoeker professor Paul Frissen deed in opdracht provincie Gelderland een onderzoek naar de ontstane situatie in Scherpenzeel. Frissen schrijft in dat rapport dat de burgemeester een 'activistische houding' aannam. Hij heeft De Vries ook voorgelegd waarom hij als waarnemer niet iets meer achterover heeft geleund. " Waarom ik niet gewoon op de winkel ben gaan passen? Als je ergens twee jaar bent, wil je onderdeel zijn. Het past niet in mijn overtuiging om achterover te leunen."

Het ontslag van De Vries komt op een opvallend moment. Net na het rapport van Frissen en vlak voordat de provincie besluit of Scherpenzeel bij Barneveld ingedeeld gaat worden of toch zelfstandig kan blijven.

Eerder weg uit Lingewaard

In 2012 ruimde De Vries al het veld als burgemeester van Lingewaard. Na onderzoek kreeg hij ook een boete van 1500 euro wegens gesjoemel met reisdeclaraties. Daarvoor was De Vries voorzitter van de CDA-fractie in provinciale staten van Gelderland.

