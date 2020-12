Basketbalvereniging Batouwe: 'Verantwoord om topcompetities weer te starten'

Mondjesmaat hebben de verschillende andere sporten hun activiteiten weer opgestart. Het mag weer, zo bepaalde de overheid onlangs al voor ongeveer vijfduizend sporters die maanden nauwelijks iets konden. De aangekondigde lockdown van deze week bracht daar geen verandering in.

Veilige competities

Anouk Biesters is bestuurslid technische zaken van zowel de vrouwen- als mannentak. Het gaat dan om Lekdetec, beter bekend als Batouwe en de mannen van Yoast United (Basketball Community Gelderland). Ze is ook voormalig trainer van Batouwe.

De voormalig international zit met gemengde gevoelens. "Het is best een vreemd gevoel. Het is echt heel naar om te zien hoe lastig ondernemers het al zo lang hebben. Voor de horeca, maar ook voor veel gezinnen is het allemaal heel heftig. Maar wij zijn voor onze sport nu wel blij en denken de competities straks ook weer veilig te kunnen organiseren."

"We zien weer perspectief en dat is lang niet zo geweest. Dit seizoen zijn er ook pas enkele wedstrijden gespeeld. We snakken ernaar om alles weer te kunnen doen. Al hebben de spelers nog wat tijd nodig om wedstrijdfit te worden."

Veel discussie

In veel andere Europese landen, zoals Duitsland, Frankrijk en Spanje, wordt er alweer maanden op hoog niveau gesport in bijvoorbeeld handbal, volleybal en basketbal. "We zijn lang niet serieus genomen, vooral in het begin", kijkt Biesters terug op een bizarre tijd in de topsport.

"Er werd toen aangekondigd dat topsport doorgang kon vinden. Wanneer je vervolgens volgens de overheid niet in dat rijtje thuishoort, is dat erg teleurstellend. Alsof alleen voetbal ertoe doet in ons land. Als je destijds in het voorjaar alles had laten doorgaan in de topsportcompetities, was er niet zo lang continu discussie geweest. Maar dat is zoals ik erin sta."

"Voor sommige sporten was er totaal geen perspectief. Dan is het moeilijk werken hoor. Er waren vooral veel onduidelijkheden. Het was onzeker wat er zou gebeuren. Ik heb altijd al gezegd dat ik vond dat de topsport best door had mogen gaan."

Volle zalen

Bovendien wijzen Batouwe Basketball en Basketball Community Gelderland op het sociale aspect dat aan sport hangt. "Veel mensen zijn in deze tijd eenzaam. Sport verbindt veel mensen, dat is ook de rol die een club heeft en graag wil hebben. Het is zo belangrijk. Kijk naar de commercial van NOC*NSF waarin wordt gezegd dat 'sport iets doet met je'. Zo is het ook. En dan heb ik het nog niet eens over de gezondheid. Ik kan niet wachten op volle zalen. Om samen weer naar iets leuks te kijken, al weet ik ook dat dat waarschijnlijk nog ver weg is."

Anouk Biesters, drijvende kracht van basketbalvereniging Batouwe in Bemmel Foto: Omroep Gelderland

De Dutch Basketbal League heeft al een herstart aangekondigd. Op zaterdag 16 januari gaat de competitie weer los. "Vier weken voorbereidingstijd is krap, maar het is niet zo dat spelers stilgezeten hebben’, zei voorzitter Braakman onlangs in de Volkskrant. ‘Daarnaast willen we ook niet te lang wachten met spelen. We hebben al flinke vertraging opgelopen en je wilt ook sponsoren tevreden houden.’"

Trots

Daar sluit Biesters zich helemaal bij aan. "Het is daarom ook goed nieuws dat nu net is aangekondigd dat er een BeNeleague in het basketbal komt. Dat is voor onze mannentak positief. Voor onze sponsoren is dat ook van groot belang. Fans en sponsors blijven achter ons staan, dat is mooi om te zien en maakt trots", zegt ze over de Gelderse verenigingen.

In het betaald voetbal wordt al maanden volop getest. PCR-testen (ongeveer 60 euro per sporter) zijn echter voor andere sporten en bonden niet te betalen. Antigeentesten op het virus, met ongeveer 90 procent uitsluiting, zijn goedkoper en worden massaal tegelijk ingekocht om de prijs te drukken. Ook het basketbal doet mee. "Als wij straks mogen spelen, zullen we ook elke keer moeten testen", zegt Biesters die Lekdetec als interim-coach in 2017 na een wonderlijke ontsnapping in de play-offs kampioen van Nederland maakte.

Zicht

"Wij kunnen het straks verantwoord organiseren, daar ben ik van overtuigd", vervolgt de 34-jarige oud-international. "Het is bijna onmogelijk dat wij niet weten of een speler besmet is met corona. We willen zicht hebben op wat er gebeurt. Spelers worden bij ons sowieso altijd getemperatuurd en getest. Natuurlijk gaan wij er professioneel mee om."

Bubbel

Profvoetballers en clubs reppen vaak van een bubbel. Biesters gelooft er niet in. "Dat vind ik echt onzin durf ik wel te stellen. Zij doen ook gewoon boodschappen en zien andere mensen. Een serieuze bubbel is pas als je een gebied echt niet meer uitkomt, dat is in het Nederlandse voetbal niet zo. Maar daar gaat het ook niet om. Volgens ons gaat het erom dat we kunnen laten zien dat we dit verantwoord en professioneel kunnen organiseren. Ik ben ervan overtuigd dat we dat kunnen", besluit ze.