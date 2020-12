Housheer moet bij handbalsters Oranje nog geduld hebben

"Als je dan uiteindelijk na de wedstrijd tegen Duitsland hoort dat het niet meer mogelijk is, is dat natuurlijk wel een domper", vertelt de handbalster uit Ulft. Nadat het niet meer mogelijk was om naar de halve finale te gaan, moest Oranje aantreden tegen Roemenië om vrijdag de wedstrijd om de vijfde en zesde plek te mogen spelen. "We zijn er die wedstrijd vol voor gegaan en hebben een goed resultaat neergezet. Maar natuurlijk is het wel jammer dat je niet naar de halve finale kan gaan, want daar ga je wel voor in eerste instantie", geeft Housheer aan. Ondanks de nederlaag tegen de Noren, die Housheer als titelfavoriet bestempeld, vindt de Ulftse niet dat Noorwegen een maatje te groot is voor Oranje. "Ik denk dat ze vooral wat beter in dit toernooi zitten. Als wij op topniveau zijn, en de hele wedstrijd ook goed hadden gespeeld, hadden we Noorwegen zeker hadden kunnen verslaan", denkt Housheer. "Maar deze wedstrijd maakten wij te veel technische fouten en dat straften hun goed af."



Hoewel Housheer op dit EK tot nog toe meer minuten maakte dan op het gewonnen WK in 2019, is ze nog niet de eerste keus als rechteropbouwster. De Ulftse moet de ervaren Laura van der Heijden nog voor zich dulden. "Ik denk dat het komt wanneer Laura van der Heijden stopt, nu is zij nog de nummer één en ik kan veel van haar leren", ziet Housheer. "Uiteindelijk hoop ik wel die positie over te nemen, maar ik maak me er niet zo druk om ik ben vooral blij dat ik al zoveel minuten mag maken."



Zaterdag naar Ulft

Vrijdag staat voor Oranje de wedstrijd om de vijfde plaats op het programma tegen Rusland. Vorig jaar versloegen de Nederlandse handbalsters de Russen met 33-32 in een zinderende halve finale van het WK. Na het duel van vrijdag heeft de Ulftse tijd om haar familie te zien. “Zaterdag ga ik weer terug naar mijn familie in Ulft.”





