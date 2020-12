Mogelijk Nederlands kampioenschap tijdrijden naar Nunspeet

De gemeente Nunspeet is benaderd door Jensen Event-Sportmanagement om het Nederlands Kampioenschap tijdrijden op woensdag 22 juni 2022 in Nunspeet te organiseren.

Tijdens het NK tijdrijden wordt in verschillende categorieën gestreden om de nationale titel. Zowel bij de elitevrouwen als de elite-heren gaat het om de top van Nederland. Professionele renners zoals Tom Dumoulin, Wilco Kelderman, Annemiek van VIeuten en Anna van der Breggen verschenen in voorgaande edities aan de start van het NK tijdrijden. Het parcours is maximaal 40 kilometer verdeeld over 1 of 2 rondes. De wegrenners starten om de 40 seconden. in totaal starten er zeven categorieën waarbij maximaal 350 deelnemers starten, 50 per categorie.

Parcours en mogelijke startlocaties

De afstand van het parcours voor het NK tijdrijden ligt tussen de 35 en 40 kilometer. De voorkeur in Nunspeet is om het parcours op te splitsen in twee rondes. Het voordeel van twee rondes is enerzijds verkeerstechnisch, omdat er minder wegen benodigd zijn en het overzichtelijker is. Anderzijds kunnen ook de toeschouwers de wegrenners beter en vaker langs zien komen. Samen met de organisatie van het NK gaat men op zoek naar een geschikt parcours voor het evenement.

Mogelijke startlocaties zijn sportpark De Wiltsangh en het Veluwetransferium. Belangrijke voorwaarde voor het parcours is drukke kruispunten, zoals doorgaande N-wegen en spoorovergangen, te vermijden. De opbouw en afbouw van het parcours vindt plaats op dezelfde dag. De overlast voor aan- en omwonenden blijft daardoor beperkt tot enkel de wedstrijddag.

De organisatoren van de Ronde van Nunspeet zijn enthousiast om een bijdrage te leveren aan de organisatie van dit evenement. Hierbij wordt gedacht aan de voorbereidingen zoals het nadenken over een geschikt parcours, het benaderen van vrijwilligers voor de dag zelf etcetera. Zij hebben onder andere contacten met Wielervereniging de IJsselstreek en Tourclub de Volharding.