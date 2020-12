Wandel, fiets en laat de hond van de buren uit: blijf vooral bewegen in coronatijd

We vallen een beetje stil als Nederlanders, ziet het kenniscentrum. "Al sinds het begin van de coronacrisis bewegen we een stuk minder", zegt Noor Willemsen. Zij legt zich met name toe op gedragsverandering en beweegstimulering. "In het voorjaar was er nog wel een klein deel van de Nederlanders dat er écht tegenaan ging, en juist méér bewoog. Dat zien we nu juist afvlakken."

Niet in het donker

Willemsen denkt dat het dalende aantal mensen dat beweegt mede veroorzaakt wordt door het seizoen: het is winter, het wordt sneller donker. Dat stimuleert mensen niet. "In het voorjaar zijn we gemotiveerder en gaan we graag naar buiten. Nu doen we dat minder graag. Bovendien duurt de coronatijd voort, dat maakt het lastiger de motivatie erin te houden."

Het kenniscentrum raadt iedereen aan door te gaan met bewegen, sporten en actief zijn. “Wie een tijdje stilvalt en niet beweegt, is minder gezond. De spiermassa neemt af, het hart en de vaten krijgen niet de doorspoeling die ze nodig hebben. Dat gebeurt al met een paar weken”, aldus Willemsen. Wie meer in actie komt, helpt zichzelf flink vooruit.

Wie fit is en een goede conditie heeft, herstelt sneller

Peter-Jan Mol onderschrijft dat volledig. Hij werkt bij de gemeente als beleidsmedewerker sport en doet er zelf alles aan fit te blijven. Hij daagt anderen daar ook toe uit, bijvoorbeeld met zijn hardlooptochten van 5 en 10 kilometer, net over de provinciegrens. Blijf vooral sporten, is zijn advies aan iedereen. “Volgens mij is uit de cijfers rondom corona al vrij duidelijk gebleken dat wie fysiek in goede conditie is, sneller herstelt. Net zoals dat geldt voor mensen die andere ziektebeelden hebben of bijvoorbeeld een operatie hebben ondergaan.”

Steekproef: 'Ik sport niet'

Dat lang niet iedereen zich op dit moment ook toelegt op sporten bleek tijdens een steekproef van Omroep Gelderland. Uit een poll in het coronaliveblog kwam naar voren dat ruim één op de drie respondenten voorafgaand aan de lockdown al niet sportte en dat nu nog steeds niet doet.

Eén op de drie respondenten sport niet en deed dat voor de lockdown ook niet. De tekst gaat verder onder de afbeelding:

De uitkomsten van de poll. Foto: Omroep Gelderland

'Laat de hond van de buren uit'

Het relatieve gemak waarmee je voorheen kon sporten is onder druk komen te staan. Het moet nu echt meer uit jezelf komen. Maar bewegen kan al met kleine stapjes, drukt Mol iedereen op het hart. Spreek bijvoorbeeld met een vriend of vriendin af om iedere dinsdagavond en donderdagochtend iets te doen, zoals een wandeling of een fietstocht. “Breng er regelmaat in aan en kies voor vaste tijdstippen. Dat helpt om het te blijven doen. Of loop een lang stuk met je hond. En heb je geen hond, kijk dan of je de hond van de buren eens kunt uitlaten”, oppert Mol.

Mentaal lever sporten je een flinke boost op, benadrukt zowel Mol alsook het kenniscentrum in Ede. “Al na een paar keer merk je dat je je beter voelt. Het heeft een heel groot effect. Je angstgevoelens, misschien zelfs je depressieve gevoelens, worden minder”, zegt Noor Willemsen.

Mentale oppepper

Wat sporten mentaal met je doet, moet niet onderschat worden, legt Peter-Jan Mol uit. “Er komen letterlijk stofjes vrij in je hersenen, waardoor je je lekkerder gaat voelen. Iedereen zal herkennen dat je soms geen zin hebt om te gaan sporten, maar dat je je na afloop een stuk beter voelt. Wanneer je stress hebt van je werk of je volle thuissituatie, is het een uitkomst om een stuk te wandelen en de buitenlucht op te zoeken. Jezelf echt even te ventileren.”

Tijdens de lunch naar buiten

Het kenniscentrum zegt dat er echt simpele oplossingen zijn, voor die mensen die niet naar buiten willen of denken geen tijd te hebben. “Ik ben ook niet meer vooruit te branden na mijn werk”, geeft Noor Willemsen toe. “Ik heb het daarom omgedraaid: ik ga tijdens mijn lunch naar buiten. Dan is het lekker om een ronde te lopen en dan hoef je niet per se te hardlopen: je kunt ook stevig wandelen. Als je wilt voldoen aan de norm, moet je zorgen dat je aan het einde van de week rond de 150 minuten zit.”