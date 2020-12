Bekend Achterhoeks bedrijf komt in Duitse handen

"We zijn met het bedrijf begonnen in het woonhuis. De eerste werkplaats was twintig bij twintig meter", vertelt directeur Gerard Seesing van Reiger Suspension trots. In de veertig daarna is er stukje bij beetje steeds weer wat bij aangebouwd, tot er een volwaardig bedrijf stond met grote werkplaatsen en zeventig werknemers.

"Ik ben een beetje een oude boer. Ik moet eerst melkgeld beuren voordat ik weer een nieuwe koe koop. Eerst sparen en dan uitgeven dus. We hebben het steady gedaan en ik denk dat dat zich nu uitbetaald heeft".

Dakar-rally

Het bedrijf is vooral bekend bij deelnemers van de Dakar-rally, de woestijnrace voor auto's, vrachtwagens, quads en motoren die jaarlijks in januari wordt gehouden. Zo'n tachtig procent van de deelnemende voertuigen heeft schokdempers van Reiger Suspension. "Alle fabrieksteams doen wij hier. Het is wel een beetje gek dat wij hier in Hengelo, in de Achterhoek, de beste schokdempers van de hele wereld maken. Daar mag de Achterhoek best trots op zijn", zegt Seesing glunderend. Het bedrijf is ook nu heel druk met de voorbereidingen voor de Dakar-rally, die op zondag 3 januari 2021 begint.

Dochters wilden niet

Nu Gerard wat ouder wordt, werd het tijd om naar de toekomst te kijken. "Ik heb twee dochters die niet in de zaak willen. Die zeggen: papa je hebt veel te hard gewerkt, dat gaan wij niet doen".

De afgelopen jaren is er zorgvuldig gezocht naar een iemand die het bedrijf over wil nemen. Dat is dus KW Automotive geworden. "Zij kunnen veel beter inkopen, wij hebben een veel betere techniek. Dat kan voor beide partijen alleen maar positief uitpakken", aldus Gerard.

Seesing blijft de komende jaren gewoon nog in het bedrijf werken. Voor de zeventig werknemers heeft hij bedongen dat Reiger Suspension de komende tien jaar in Hengelo blijft. Ook mag hun salaris niet minder worden.