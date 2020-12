YouTube-première kinderrechtenfilm van basisschool Nunspeet

Basisschool De Morgenster uit Nunspeet doet dit schooljaar weer mee aan het UNICEF Kinderrechten Filmfestival (KRFF). Voor dit landelijke filmproject bedenken en maken kinderen uit de bovenbouw zelf een film over kinderrechten. Alle films gaan in première op het populaire YouTube kanaal van het project. Aan het eind van het schooljaar is de grote livestream-finale.

Het UNICEF Kinderrechten Filmfestival (KRFF) is het grootste filmeducatieproject voor Nederlandse basisscholen. Leerlingen uit bovenbouwgroepen zetten hun ideeën over kinderrechten om naar een korte speelfilm, die in première gaat op YouTube. Iedere donderdag is er een nieuwe kinderrechtenfilm te bewonderen op het KRFF-kanaal.

Kinderrechtenfilm

Groep 8 van De Morgenster koos voor het kinderrecht recht op steun van de overheid (artikel 4). De gestolen kalkoenen is de titel van de film. Een hilarische kerstfilm in coronatijd, over coronakilo’s die eraan vliegen, over een overheid die allerlei regels oplegt, over gestolen kerstkalkoenen, over restauranteigenaren die ten einde raad zijn, een kerstfeest wat desastreus lijkt af te lopen…..

Première op YouTube

Hun kinderrechtenfilm beleeft haar première op YouTube. Uiteraard hoopt de klas op zoveel mogelijk views. De link! https://youtu.be/vig1aaDnlBU

Online lessen

Kinderen in Nederland worden door het KRFF-project op creatieve wijze bewust gemaakt van kinderrechten in de wereld. De klas leert in interactieve, online lessen alles over camerashots, scripts, storyboards en camera-acteren. Ook krijgen ze les over het internationale Kinderrechten Verdrag, waaruit ze een kinderrecht kiezen om te verfilmen. Het filmproject eindigt met een grootse livestream-finale aan het einde van het schooljaar waar Film Awards worden uitgereikt voor onder andere beste acteerpresentaties en beste film.