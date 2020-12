Duizenden reacties kunnen sluiting polikliniek Maas en Waal niet voorkomen

Met name de seniorenverenigingen in West Maas en Waal waren onaangenaam verrast door de sluiting van polikliniek De Waterpoort. Ze maken zich zorgen over verschraling van de zorg in het gebied met name voor mensen die minder mobiel zijn en minder gebruik maken van digitale mogelijkheden. Deze week hebben zij de petitie aan ziekenhuisbestuurder Marc Hendriks overhandigd.

'Te weinig gebruikt'

Ziekenhuis Rivierenland stelt dat de polikliniek die acht jaar geleden open ging niet de volwaardige kliniek is geworden die de bestuurders toen voor ogen hadden. Er wordt eenvoudigweg te weinig gebruik van gemaakt. Behalve van de prikpost die ook in Beneden-Leeuwen blijft.

Wel heeft het ziekenhuis toegezegd te gaan onderzoeken wat de behoefte aan en mogelijkheden voor aanvullende poliklinische zorg in Maas en Waal zijn.

5.500 reacties

"Toen we hoorden dat het ziekenhuis de behoefte en mogelijkheden ging verkennen dachten wij: 'dan gaan we jullie helpen'", hield Kees de Haas van het kringberaad van seniorenverenigingen bestuursvoorzitter Marc Hendriks voor. "We gaan proberen de behoefte in kaart te brengen middels een handtekeningenactie."

De afgelopen weken kwamen daar via de website en Facebook zo'n 5.500 reacties op. "Al met al reden genoeg om nog eens te overwegen of het per 1 januari ook dicht moet", aldus De Haas. "Kan het niet uitgesteld worden tot medio november wanneer ook de prikpost gaat verhuizen."

'Corona trekt enorme wissel op ziekenhuis'

"De corona trekt een enorme wissel op onze capaciteit, op onze medewerkers", legt bestuursvoorzitter Hendriks uit. "En eerlijk gezegd: wij houden ons hart vast voor wat er richting de kerst en de daarna gaat gebeuren. Daarmee geef ik ook een beetje antwoord op de vraag van 1 januari. Op die datum gaat de poli echt sluiten. We hebben alle capaciteit binnen het ziekenhuis nodig."

Ook is de zorg via digitale kanalen de afgelopen tijd flink gegroeid tot zo'n 25 procent en wil het ziekenhuis hier verder op in zetten. Wel geeft Hendriks aan serieus werk te maken van het onderzoek. "We willen echt kijken aan welke specialismen hier behoefte is en wat de voorzieningen zijn die je nodig hebt om het hier te kunnen doen. Die handschoen pakken wij op."

De voorzitter verwacht rond april 2021 meer te kunnen zeggen over de uitkomst van dat onderzoek.

