Stan (18) verrast zijn ouders na half jaar in Amerika, maar komt het huis niet in

De terugkomst naar Nederland had Stan van tevoren toch heel anders voor zich gezien, toen hij een paar weken geleden de tickets boekte. "Het is inderdaad wel even anders zo", zegt hij. "Het is heel vreemd om je ouders zo op deze manier te moeten zien."

Bekijk de video, de tekst gaat daaronder verder.

Verdrietig

Stan vertrok in augustus naar de Verenigde Staten om college te volgen en American Football te spelen. Dat hij nu terug is, was eigenlijk niet gepland. "Het is echt bedoeld als verrassing en het is dan ook heel verdrietig dat ik mijn ouders nu niet kan omhelzen."

Wim en Willie, de ouders van Stan, beamen dat. "Dat hij naar huis kwam voor de kerst hadden we echt niet verwacht", zegt Wim. Ontzettend leuk, maar ik dacht ook gelijk: hij kan het huis niet in. Dat is dan wel een beetje dubbel."

Jaarwisseling

Stan woont nu bij een vriend, maar er gloort hoop aan de horizon. "Zodra mijn ouders klachtenvrij zijn, hoop ik weer bij hen in te trekken." De verwachting is dat dit nog voor de kerst gaat lukken. "Zodat ik dan wel fijn bij hen ben."

Na de jaarwisseling vertrekt Stan weer naar de Verenigde Staten.