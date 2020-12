Tweede wolf gespot op de Zuid-Veluwe, mogelijk snel welpen

Boswachter Frank Theunissen van Natuurmonumenten vermoedde al langer dat er een tweede wolf in het gebied was. Begin december spotte hij al een wolf op camerabeelden die er iets anders uit zag dan de wolvin die er al een half jaar rondloopt. Afgelopen maandag werden zijn vermoedens bevestigd toen een wildcamera de dieren samen vastlegde.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Volgens Theunissen liet de wolvin steeds vaker druppels urine achter op strategische plekken. Dat mogen mannetjes opvatten als uitnodiging, stelt hij. “Dat is de theorie, maar het is gaaf om nu in het echt te zien dat wolven elkaar inderdaad weten te vinden.”

Of de wolf ook een blijvertje is en een paar gaat vormen met de wolvin, moet volgens hem nog blijken. “Zo ja, dan is de kans groot dat we er dit voorjaar wolvenwelpen bij krijgen”, aldus de boswachter. “Ze hebben daarvoor in ieder geval een uitstekend leefgebied uitgekozen: groot, rustig en met voldoende prooien.”

Nog niet officieel

Als er welpen komen, is de Zuid-Veluwe het tweede gebied waar een wolvenroedel leeft. Op de Noord-Veluwe kreeg een wolvenpaar vorig jaar vijf welpen, waarvan één wolvin naar de Zuid-Veluwe trok. Het dier werd daar op 20 juni voor het eerst gesignaleerd.

Of de wolvin officieel gevestigd is op de Zuid-Veluwe, is overigens nog de vraag. Alles wijst erop, zegt boswachter Frank Theunissen van Natuurmonumenten. "We hebben al bijna 100 filmpjes van haar!"

Maar het wordt pas officieel als er na vandaag, zes maanden na haar eerste signalering, opnieuw bewijs van haar aanwezigheid gevonden wordt. Bijvoorbeeld in de vorm van een drol of camerabeelden.

Na een maand ligt het hele gebied vol stront

Die termijn van een half jaar noemt wolvenexpert Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging 'curieus'. "Als een wolf zich vestigt, heb je dat met een of twee maanden wel door. Dan ligt bij wijze van spreken het hele gebied vol met stront. Waarom dan wachten tot je na zes maanden met genetisch materiaal de aanwezigheid kan aantonen?"

Bovendien duurt de tijd daarna te lang, vindt hij. "Dat materiaal moet gevonden worden, geanalyseerd worden, iedereen moet er iets van vinden en dan wordt het pas in maart in het volgende kwartaalrapportage over de wolf bekend. Je bent zo negen maanden verder, terwijl er in die tijd geen beleid wordt ontwikkeld."

Leefgebied uitgebreid

De officiële vestiging van de wolf is immers niet zomaar een leuk weetje voor wolvenliefhebbers. Het betekent ook dat het leefgebied van de wolf wordt uitgebreid en iedereen die in dat gebied schapen of geiten houdt, subsidie kan aanvragen om maatregelen te nemen tegen de wolf. Lelieveld: "Als een wolf zich vestigt, zou je al veel eerder maatregelen kunnen nemen om schapen te beschermen. Zo leer je een wolf ook niet om schaap te eten."

Natuurmonumenten voegt daaraan toe dat zwervende wolven juist meer schade aan vee veroorzaken. Des te meer reden om al veel sneller wolfwerende maatregelen te nemen en niet te wachten tot dat halve jaar voorbij is, vindt de natuurorganisatie.

'Redelijke termijn'

De provincie Gelderland laat in een reactie weten dat die termijn is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit het buitenland. "Daaruit bleek dat dat een redelijke termijn is om vast te stellen of een wolf blijft of niet", zegt een woordvoerder. "Het staat mensen altijd vrij om hun dieren te beschermen en maatregelen te treffen. Als hier dan vervolgens sprake is van een gevestigde wolf, kan je ook met terugwerkende kracht subsidie krijgen. Maar als het dier weer vertrekt, dan is dat niet aan de orde."

Ze wijst erop dat het wolvenplan is geschreven in een tijd dat er nog geen wolven leefden in Gelderland. "Nu doen we ervaring op en het kan zijn dat we tot nieuwe inzichten komen. Volgend jaar gaan we, met alle provincies samen en de nieuwe landelijke wolvencommissie, het wolvenplan actualiseren."

