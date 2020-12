Wie kan er een gratis kerstboom gebruiken? 2000 gratis bomen door sluiting Ikea

1620 Gld Helpt extra TEL 2000 kerstbomen van Ikea weg te geven

Door de tweede lockdown is ook Ikea Duiven dichtgegaan en heeft genereus besloten de 2000 resterende kerstbomen te schenken aan een goed doel.

De Liemerse Uitdaging (een organisatie die stichtingen, verenigingen en het lokale bedrijfsleven aan elkaar verbindt) is als eerste hier mee begonnen en heeft al een paar zorginstellingen blij gemaakt. Daarna heeft Ikea ook andere Uitdagingen in Gelderland benadert, zoals Aaltense en Doetinchemse, om het aanbod kenbaar te maken voor gezinnen die het financieel zwaar hebben in dit coronajaar. Ook een stichting, vereniging of zorginstelling mag hiervan gebruikmaken.

LET OP: Ikea Duiven is gesloten voor publiek. Aanmelden voor een gratis kerstboom kan uitsluitend via De Doetinchemse uitdaging (bijv. via het formulier onderaan deze pagina).

Als jij heel graag een kerstboom zou willen hebben, laat het ons dan weten. Zegt het ook voort aan je buren, familie of vrienden waarvan je weet dat zij het nu zo zwaar hebben dat een kerstboom er dit jaar niet in zit. Een beetje positiviteit brengen in deze kerstperiode is toch mooi!

Bij voldoende aanvragen gaan wij de kerstbomen in de woonplaats bezorgen. Hiervoor kunnen we nog wel vrijwilligers gebruiken. Dus ben je in de mogelijkheid om de kerstbomen rond te brengen, vul dan ook het formulier hieronder in.

Wie kan de Doetinchemse uitdaging blij maken met een kerstboom? Laat het hieronder weten.