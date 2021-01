GLD doc - Meer kan ik ook niet doen

BENEDEN-LEEUWEN - Kunstenaar Ed van Heck is geboren en getogen in Beneden-Leeuwen. Ed is een veelzijdig kunstenaar die in en rond zijn huis zijn eigen wereld heeft gecreëerd. In het begin van zijn kunstenaarschap was er maar één man die in hem geloofde en dat was zijn vader.

De eerste jaren waren dan ook zwaar voor hem. Hij moest leren en werken zonder enige inkomsten. Ed is een autodidact, en het liefst was hij beeldhouwer geworden. Daar waren helaas de omstandigheden niet naar en uiteindelijk heeft hij dit noodgedwongen moeten opgeven. De beelden die hij ondanks dit alles toch nog heeft kunnen vervaardigen getuigen van het groot vakmanschap.

Ed ging echter verder in de schilderkunst. Hij schildert, wat hij zelf noemt, realistisch. Velen omschrijven hem als een romantisch gedetailleerde schilder, en hij heeft helemaal niets op met de moderne schilderkunst. Onverstoorbaar schildert hij op zijn geheel eigen wijze de wereld om hen heen. Hij maakt ook zijn eigen lijsten. Niet omdat dit makkelijker is volgens hem, maar zodat hij nooit vastloopt in een hoek. Als je naar zijn schilderijen kijkt, blijven je ogen rond gaan. De lijst is voor hem een onderdeel van het schilderij.

En zo is het ook in zijn huis. Alle meubels, lampen, klokken en ga zo maar door, heeft hij zelf gemaakt van oude rommel die hij van de mensen heeft gekregen. De mensen die voor het eerst zijn erf opkomen wanen zich dan ook in de Efteling en kijken hun ogen uit. Alles is zelfgemaakt. Het meeste van ouwe weggegooide spullen die hij omtovert tot fantasierijke beelden. Dit alles maakt hij onder toeziend oog van zijn hondje Siske, zijn metgezellin Want getrouwd is Ed niet, en daar heeft hij zo zijn reden voor. Ed heeft eigenlijk maar een probleem en dat gaat hij in deze documentaire op zijn geheel eigen wijze oplossen.

De documentaire Meer kan ik ook niet doen is op 12 januari om 16.00 uur te zien bij Omroep Gelderland. De documentaire online (terug)kijken? Dat kan via Uitzending Gemist.