Sjoelbakken gezocht om spelletjes voor blinden van te maken

Samen met mijn vrouw ontwikkel ik spellen voor blinden en slechtzienden. Wij bedenken samen iets, ik kan het maken in mijn kluskelder en zij test uit, want ze is blind.

Er worden wel aangepaste bordspelen gemaakt voor blinden en slechtzienden (zoals scrabble), maar weinig balspellen.

Ik heb een spel bedacht met sjoelbakken. We kwamen op het idee toen ik een golfbal had gevonden en het over de tafel naar mijn vrouw rolde. Ze kon hem horen! Voor dat spel zoeken we nu sjoelbakken. Die hoeven niet compleet of in tact te zijn. Ik kan van 6 sjoelbakken namelijk 4 complete spellen maken.

Ophalen wordt wel lastig want ik heb geen eigen auto. Dus brengen is fijn. Lukt dat niet, dan laat het even weten, wellicht kunnen we er iets op bedenken.

Heeft u een sjoelbak over die u wilt doneren? Reageer dan hieronder.