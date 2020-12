Familie doet aangifte om taseren hond Tommy, ook na politie-onderzoek

De agenten die in februari dit jaar een hond taserden bij een woning in Duiven, hebben correct gehandeld. Die conclusie trekt de politie na een intern onderzoek naar de zaak.

De politie arriveerde voorafgaand aan het incident bij een woning in Duiven. Ze wilden daar een man aanhouden die gewapend zou zijn en iemand had bedreigd. Eenmaal ter plaatse kwam iemand naar buiten met een hond, een staffordshire met de naam Tommy. Op last van agenten moest de hond aan een boom worden gebonden.

Op beelden van een bewakingscamera is te zien dat een van de agenten later een stroomstootwapen gebruikt op de vastgebonden hond, die neervalt. Daarna zijn er steeds agenten te zien rond het dier.

Bekijk hier de beelden van Human Nature Films. Let op! ze kunnen als schokkend worden ervaren:

De politie verklaart na een intern onderzoek dat een lid van het arrestatieteam dacht dat de hond was losgebroken en een agent aanviel. Achteraf bleek dat Tommy meer ruimte had gekregen van zijn riem, concludeert de politie nu. Politiemensen mochten er echter vanuit gaan dat het dier een reële bedreiging vormde en handelden dus correct.

Pijlen in lijf en oog

Advocaat Machteld Roethof, die de eigenaresse van Tommy juridisch bijstaat, stelde al eerder dat het dier zwaar mishandeld is. Tommy kwam bij de dierenarts in Zevenaar, die vijf laserpijlen in het lijf van het beest vond en één in zijn oog. Ook miste de hond een hoektand, had hij afgebroken voortanden en een gebroken kaak. De arts stelde bovendien vast dat Tommy hard was geschopt.

"Voor de familie is het onbegrijpelijk dat Tommy op deze manier is gemolesteerd", laat Roethof weten namens de familie. "Tommy zat gewoon kwispelend voor zich uit te kijken toen hij voor het eerst werd getaserd. Er was geen enkele dreiging vanuit Tommy en dus geen reden om toen een taserapparaat in te zetten."

Familie doet aangifte

De advocaat geeft aan dat de familie 'op een koninklijke wijze' het gesprek met de Dienst Speciale Interventies (DSI) wilde aangaan. Daarnaast was essentieel dat de agenten zouden worden gehoord, zonder gebruik te kunnen maken van het zwijgrecht. In een intern onderzoek mag een agent zich immers niet op zijn zwijgrecht beroepen.

Nu het onderzoek van de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) na maanden is afgerond, doet de familie aangifte. "De familie merkt op dat tijdens het gesprek met de DSI er zeer veel vragen onbeantwoord zijn gebleven. De onderste steen zal boven moeten komen."

Zie ook: