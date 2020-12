OM in hoger beroep in zaak mysterieuze bankroof in Aalten

Het Openbaar Ministerie is het niet eens met de vrijspraak van twee mannen uit Oosterhout en Arnhem. Het duo stond onlangs voor de rechter vanwege het stelen van bijna 100.000 euro uit de Rabobank in Aalten, maar ging vrijuit. Het OM gaat nu in hoger beroep.

De officier had celstraffen van twaalf en negen maanden geëist tegen het duo. De rechter oordeelde echter dat niet bewezen kan worden dat de mannen op de bewuste dag in de bank waren en een groot geldbedrag buitmaakten. Ondertussen is het geld nog altijd zoek.

Gekidnapt

De man uit Oosterhout werkte op de dag van de diefstal als storingsmonteur en kwam zo in beeld als verdachte. De pinautomaat in Aalten had op de bewuste dag namelijk een defect, waar hij voor werd opgeroepen. Naar eigen zeggen komt hij daar alleen nooit aan, want hij stelt ter hoogte van Varsseveld door gewapende mannen te zijn gekidnapt.

Diezelfde middag ontdekken medewerkers van de Rabobank aan de Hofstraat dat er een grote som geld is gestolen. Hoe de dief of dieven bij het geld kwamen is nog steeds onduidelijk. Schade of braaksporen zijn er niet en ook hingen er destijds nog geen camera's.

Valse verklaring

De politie trekt de ontvoering van de man uit Oosterhout al snel in twijfel, omdat niemand de kidnapping kan bevestigen, terwijl camerabeelden laten zien dat er op het bewuste tijdstip wel degelijk verkeer is op de N318. Het OM stelt in de rechtbank dat de Oosterhouter de ontvoering in scène moet hebben gezet, om zo de bankroof te kunnen verhullen.

Volgens de rechter is er echter geen bewijs dat kan aantonen dat de man liegt, waardoor vrijspraak volgt.

De man uit Arnhem, die het OM verdenkt van betrokkenheid bij de diefstal, wordt wel veroordeeld. Hij heeft een taakstraf gekregen voor het witwassen van ruim 15.000 euro, geld dat bij een onderzoek in zijn woning wordt aangetroffen en waar de man geen verklaring voor kan geven.

Wanneer het hoger beroep dient is nog niet bekend.

