Altijd al willen zingen met Frans Duijts? Dan is dit je kans

Niet bij elkaar komen, samen zingen of een optreden geven. Voor veel koren en hun leden was het een zwaar jaar. Door corona lagen veel koren noodgedwongen stil. Andere koren zochten naar alternatieven om toch online samen te kunnen zingen. Ook in het programma 'Kerst Vier je Samen' gaat zanger Frans Duijts virtueel.

Dan vier ik Kerstmis samen met jou

De kerstshow van Omroep Gelderland wordt van 18 december tot en met donderdag 24 december uitgezonden. Frans zingt iedere dag met een ander koor. Hij trapt vanavond af met een koor uit zijn dorp Tiel, namelijk Elstars Muziek Theater.

Onder leiding van dirigent Hans van Bergen, waar Frans ooit nog muziekles van heeft gehad, zingen de koorleden samen met Frans zijn nummer: "Dan vier ik Kerstmis samen met jou".

Ook voor het Elstars Muziek Theater liep het jaar anders dan andere jaren. Niet meer samen repeteren, uitvoeringen geven het was best schakelen. Eerder dit jaar bracht het koor 'We zullen doorgaan' van Ramses Shaffy virtueel uit.

Ook maken ze regelmatig vlogs om op deze manier contact te houden met hun leden. Op de vraag of ze mee wilde doen aan het virtueel koor met Frans Duijts was het antwoord gelijk 'ja'. Hoewel het nummer wel een kleine uitdaging was voor sommige leden. "Iedereen was erg enthousiast en had er veel zin in, maar voor sommige zangers was het wat aan de hoge kant", laat Hans weten.

Meedoen?

Vrijdagavond is het eindresultaat van het koor uit Tiel te zien in Kerst Vier Je Samen. De hele week treden verschillende koren samen met Frans op, waaronder The New Voices uit Zevenaar, Muziektheater Apeldoorn, Koor Eigen Wijs uit Elst, Popkoor The Anthony Singers uit Nijmegen en Pure-Voice uit Ede.

Lijkt het je ook leuk om mee te zingen met Frans? Dat kan, want in de laatste uitzending stellen we het virtueel koor open voor alle zangers en zangeressen uit Gelderland. Je kunt tot 21 december je inzending insturen. Hoe? Kijk op www.gelderlandhelpt.nl.

Kijk hieronder naar de uitzending van Kerst Vier Je Samen met Frans Duijts en Sonja Booms: