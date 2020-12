Zorghotel in Gaanderen ziet druk toenemen

Zorghotel de Slingebeek in Gaanderen ziet de druk toenemen vanwege de stijging van het aantal besmettingen in de regio. Van acute personeelstekorten is mede door een samenwerking met het Graafschap College geen sprake, waardoor het Rode Kruis niet hoeft bij te springen in de Achterhoek.

"We zitten vol, maar bij ons is er gelukkig nog geen opnamestop", vertelt een woordvoerder. "Het wordt wel veel drukker en patiënten kunnen nu helaas niet altijd dezelfde dag bij ons terecht." Het zorghotel in Gaanderen is in april gecreëerd om coronapatiënten te verzorgen bij wie dat in de thuissituatie niet lukt.

Donderdagochtend kwam de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland met een bericht over de zorgwekkende situatie in de zorghotels, vanwege een verdubbeling van het aantal coronabesmettingen in het werkgebied van GGD Noord- en Oost-Gelderland. "Gelukkig hebben wij hier door een goede samenwerking met onder andere het Graafschap College geen last van te veel personeelstekorten", aldus de woordvoerder.



Deze studenten zitten in het laatste jaar van hun opleiding en helpen in groepjes in het zorghotel. "Dat is inderdaad heel fijn. Elke dag zijn er vier studenten en een docent, wat zorgt voor een win-win situatie", constateert de medewerker van de Slingebeek. Bij zorghotels in andere delen van Gelderland wordt sinds donderdag de hulp van het Rode Kruis ingeschakeld en worden patiënten naar andere regio’s overgebracht. In Gaanderen is deze situatie niet aan de orde. “Gelukkig hebben wij dit niet en we verwachten ook niet dat dit snel gaat gebeuren. Het is prettig dat we de planning voor de komende twee maanden rond kunnen krijgen."