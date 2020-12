Montferland krijgt mobiele pumptrackbaan

“Het is een prachtige aanvulling op het sportlandschap”, aldus wethouder Ruth Mijnen over de realisatie van de mobiele pumptrackbaan. De baan is een aaneengesloten parcours van heuvels en is een combinatie tussen een BMX-baan en een skatepark. Ondanks het ontbreken van een onderzoek naar de vraag naar zo’n baan, is er volgens Mijnen voldoende draagvlak voor de komst. “We hebben contact met buurtsportcoaches en dorpsraden. Daarnaast hebben ook Open Club de Nevelhorst en Markant Outdoor in Braamt interesse”, zegt Mijnen. “Voor Markant is het een toevoeging op hun zomeractiviteiten. Naast een financiële bijdrage zullen zij ook zorg dragen voor het onderhoud van de fietsen.”



De pumptrackbaan staat door het jaar heen voor een bepaalde tijd in verschillende kernen, iets dat voor reuring moet zorgen. Een container met alle baanelementen en de fietsen wordt geplaatst op een openbare plek of een schoolplein in de kern. De baan wordt opgebouwd en blijft daar een aantal weken staan, waarbij buurtsportcoaches of leden van de dorpsraad toezicht houden. Door deze manier van toezicht is Mijnen ook niet bang voor vandalisme: “Er zijn altijd begeleiders en de kwetsbare onderdelen van de baan worden iedere dag in de afgesloten container opgeborgen.”



Provinciale subsidie

Met het oog op het WK BMX 2022 in Gelderland stimuleert de provincie Gelderland de komst van pumptrackbanen door middel van een subsidie: “Wij hebben hierover contact gehad met de provincie, maar de pot geld was direct na openstelling al op. Wij bekijken alsnog de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor deze subsidie.” Montferland maakt eenmalig 40.000 euro vrij voor de realisatie van de baan. Dit bedrag kan lager uitvallen als zij alsnog kans maken op de provinciale subsidie.



‘Hopelijk voorjaar 2021’

Eerder werden ook al pumptrackbanen geopend in de gemeentes Oude IJsselstreek en Oost-Gelre. Mijnen hoopt dat de baan zo snel mogelijk wordt gerealiseerd, maar een planning is er nog niet: “Ik hoop op het voorjaar van 2021, als het dan allemaal qua coronamaatregelen weer kan en mag.”





💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: