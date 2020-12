Pastoor vindt dat overheid strenger had mogen optreden rond kerstvieringen

De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft naar aanleiding van een brief van minister Grapperhaus bepaald dat de vieringen op de 24 december niet mogen doorgaan in de Rooms-Katholieke kerken. Al snel ontstonden er geluiden over de scheiding tussen kerk en staat, maar daar wil pastoor Kimman niets van weten. "Dat heeft hier niets mee te maken", stelt de pastoor.

Volgens hem gaat dat argument overboord als het gaat om de veiligheid van mensen en niet over de inhoud. "De brandvoorschriften worden hier nageleefd en als we verbouwen bepaalt het stadhuis de omgevingsvergunning. Nu het gaat over de volksgezondheid kan de regering gewoon tegen ons zeggen: het gebeurt niet. Ik was daar niet op tegen geweest."

Toch een verrassing

Hij had het besluit alsnog niet verwacht. "Ik had erop gerekend dat we met Kerstmis onze diensten met een max van dertig toehoorders gewoon al onze diensten konden draaien." Nu wordt met kerst overdag driemaal een dienst gehouden, zoals op zondag. Dat betekent dat er honderd mensen live een dienst kunnen bijwonen, in tegenstelling tot de 500 tot 600 die dat vorig jaar deden.

En dan is er nog de kwestie van de verbeterde ventilatie, die de kerk voor duizenden euro's heeft laten aanbrengen met het oog op Kerstmis. Volgens Kimman is dat geen verspilde moeite geweest. "Dat systeem blijft", vertelt de pastoor stellig. "Want ik ga ervan uit dat we nog maanden in de gevarenzone van Covid-19 zullen blijven zitten."

