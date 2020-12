Jan Baggen schildert Hattem in de mist

De Zutphense schilder Jan Baggen is regelmatig in de natuur en bij de IJssel te vinden om schilderijen van het landschap te maken. Woensdag was hij in de vroege morgen in de uiterwaarden van Hattem van waaruit hij een schilderij maakte van het zicht Hattem in de mist.

"Schilderen als je niet zo veel ziet. Het mooie is dat het weinige dat je dan toch ziet alle aandacht krijgt", vertelt Baggen. Hij schilderde het werk in ongeveer twee uur. "Schilderen in de buitenlucht vraagt een speciale techniek en snelheid. Ik werk dan met olieverf. Eerst maak ik een vluchtige schets, dan een indeling van de compositie en dan voor het echie."

Lage horizon

Jan Baggen is bekend met de werken van Jan Voerman. "Ik ben regelmatig in het Voermanmuseum geweest. Zijn werk inspireert mij. Ik houd, net als Voerman, van een lage horizon. Meestal zit de hoogte van de horizon op 1/4 van het doek. Er blijft dan veel ruimte voor de wolken", vertelt Baggen. In de loop van de middag, toen de lucht boven Hattem opklaarde, maakte hij nog een schilderij met het zicht op Hattem.

Jan Baggen is actief als tekenaar, schilder, illustrator en streekpublicist. Hij schildert en tekent veel buiten 'en plein air', voornamelijk in de directe omgeving. Ook tekent hij regelmatig mensen naar “levend model” waarbij het dan vooral om de lichaamsexpressie gaat, minder om het portret. Meer informatie over de schilder en zijn werken is te vinden op zijn website.