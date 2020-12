Arnhem stap dichter bij eigen 'Central Park'

De ontwikkeling van het Arnhemse Stadsblokken-Meinerswijk tot een gebied voor natuur, recreatie en cultuur is weer een stap dichter bij gekomen. De gemeenteraad keurde daar woensdag de bestemmingsplannen voor goed. In het gebied ter grootte van het New Yorkse Central Park komen verder ongeveer 430 woningen om dat financieel mogelijk te maken.

Het is een van de meest gevoelige onderwerpen binnen de Arnhemse politiek in de afgelopen jaren. Het vorige college viel er door omdat GroenLinks geen woningbouw in het gebied wil. Vervolgens kwam er een referendum waarin het Arnhemse volk zich voor de plannen uitsprak.

'Op naar de slotzin'

"Een project dat oneindig lang lijkt te duren", constateert CDA-fractievoorzitter Klaartje van Dillen. Het plan is volgens haar 'een epos': een lang verhalend gedicht over een belangrijke gebeurtenis. "Maar nu mogen we wel een keer naar de slotzin."

"Volgende generaties zullen met plezier en een beetje gegrinnik door die mooie natuur wandelen", voorspelt Van Dillen. "Zij zullen vertellen over hoe ingewikkeld en lang Arnhem toch heeft gedaan over deze ontwikkeling: dat er discussies bleven over wel of niet toegezegde bouwoppervlakten of over hoe hun ouders nog hebben staan flyeren bij het station, voorafgaand aan het referendum."

"Dat we spraken over het uitrijden van mest en verhoogde stikstoffen. Dat we ons afvroegen hoe om te gaan met de bever en de meervleermuis. En dat Arnhem het uiteindelijk allemaal overwon omdat er antwoord was op al die vragen", kleurt Van Dillen haar toekomstbeeld.

Volgens verantwoordelijk wethouder Roeland van der Zee ligt er een afgewogen plan tussen natuur, water en beperkte woningbouw.

Bezwaar bij Raad van State

En hoewel het besluit van de gemeenteraad woensdagavond laat een belangrijke is in die richting, is het nog geen volledig uitgemaakte zaak. Er kan bijvoorbeeld nog in beroep worden gegaan. Een aantal actiegroepen die zich steevast tegen bouw in het uiterwaardengebied verzet, is dat dan ook van plan. Zij kondigen donderdag aan naar de Raad van State te stappen.

Dat zal in elk geval vertragend werken. Zo'n procedure zal al snel een jaar in beslag nemen, weet de gemeente. "Maar als dat is afgewezen staan de plannen vast", legt Van der Zee uit. "Dan wordt ook de natuurgrond weer aan de gemeente overgedragen door de ontwikkelaar. Die moet dan nog wel vergunningen aanvragen voor de verdere realisatie van zijn plannen."

Op het voorstel stemden alleen GroenLinks, Partij voor de Dieren en de Arnhemse Ouderenpartij tegen.

