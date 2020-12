Vitesse bekert verder na eenvoudige zege op Willem II

Bij Vitesse ontbraken Eli Dasa en Armando Broja na corona-besmettingen. Million Manhoef had opnieuw een basisplaats. Vitesse begon offensief en speelde achterin één-op-één. De eerste kans was voor Maximilian Wittek. Na een prachtige aanval was Lois Openda dichtbij de 0-1. En die kwam er ook na twintig minuten. Na een mooie combinatie tussen Openda en Darfalou kwam de bal voor de voeten van Manhoef, die raak schoot.

Juichen na de 0-1 Foto: Omroep Gelderland

Daarna deed Willem II even wat terug, maar een kopbal van Holmen ging naast. Het ging bijna mis bij Vitesse toen Köhlert doorbrak, maar Jacob Rasmussen bleef heel koel op de doellijn. Verder gebeurde er niet veel meer voor rust.

Hoofdrol Buitink

Vitesse trok zich na rust wat meer terug, maar kwam er wel snel uit via Ousama Tannane, die Openda bediende, maar de Belg schoot net naast. Willem II drong meer aan, maar de defensie van Vitesse gaf geen krimp. Invaller Thomas Buitink bezorgde Matus Bero een niet te missen kans, maar de Slowaak schoot toch naast. Maar kort daarop was het alsnog raak via Buitink.

Thomas Buitink viel sterk in Foto: Omroep Gelderland

Daarna leek het verzet van Willem II gebroken. Vitesse counterde er lustig op los.. Na fantastisch werk van Tannane leek Buitink weer te scoren, maar Ruiter redde nog net met de voet. En ook Riechedly Bazoer was nog dichtbij nummer drie. Het bleef bij 0-2 in een wedstrijd waarin Vitesse eigenlijk nooit in de problemen kwam.

Oussama Tannane was bij vlagen weer briljant Foto: Omroep Gelderland